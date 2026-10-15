Renault продает маленький хэтчбек за 18 млн грн: покупателей это не останавливает

Французская компания Renault получила более 1000 заказов на электрический спортхэтчбек 5 Turbo 3E стоимостью от 160 тысяч евро (около 8,06 млн грн). Компания планирует выпустить всего 1980 таких автомобилей, а цена отдельных экземпляров с полной персонализацией может превысить 350 тысяч евро (около 17,62 млн грн).

Об этом сообщает издание Motor1.

Как рассказал руководитель проекта Флоран Ингарджола во время Парижского автосалона 2026 года. По его словам, производитель уже получил заказы на более чем половину запланированного тиража.

2027 Renault 5 Turbo 3E Фото: Renault

Ограниченную серию из 1980 автомобилей решили выпустить в честь 1980 года, когда дебютировал оригинальный Renault 5 Turbo. Новая модель сохранила характерный спортивный стиль предшественника, но вместо двигателя внутреннего сгорания получила полностью электрическую силовую установку.

По словам генерального директора Renault Франсуа Прово, некоторые покупатели могут заплатить за индивидуально оформленные версии более 350 тысяч евро (около 17,62 млн грн). Программа персонализации будет охватывать не только цвет кузова, но и отделку салона и другие детали. Для работы с клиентами компания даже открыла два специальных центра в окрестностях Парижа.

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2027 Renault 5 Turbo 3E Фото: Renault

Полноценную программу индивидуальной настройки планируется запустить в середине 2027 года, а первые автомобили должны быть переданы покупателям в 2028 году. В настоящее время Renault продолжает разработку модели и завершает процедуры омологации, необходимые для допуска автомобилей к эксплуатации.

Renault 5 Turbo 3E существенно отличается от обычного электромобиля Renault 5 E-Tech. Автомобиль имеет задний привод и два электродвигателя, установленных внутри задних колес. Их суммарная мощность составляет 555 к. с.

2027 Renault 5 Turbo 3E Фото: Renault

Электрический хэтчбек разгоняется до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды, а его максимальная скорость достигает 270 км/ч. Батарея ёмкостью 70 кВт·ч обеспечивает запас хода более 400 км по циклу WLTP. Благодаря 800-вольтовой электрической архитектуре автомобиль поддерживает быструю зарядку мощностью до 350 кВт: зарядить аккумулятор с 15% до 80% можно примерно за 15 минут.

2027 Renault 5 Turbo 3E Фото: Renault

В Renault также рассматривают другие необычные проекты. В частности, компания изучает возможность серийного производства спортивного купе Alpine A310 Vision, представленного на том же автосалоне. Еще одна концептуальная разработка — электрическое купе Renault 8 Gordini с задним приводом.

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