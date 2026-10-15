Renault продає маленький хетчбек за 18 млн грн: покупців це не зупиняє

Французька Renault отримала понад 1000 замовлень на електричний спортхетчбек 5 Turbo 3E вартістю від €160 тисяч (близько 8,06 млн грн). Компанія планує випустити лише 1980 таких авто, а ціна окремих екземплярів із повною персоналізацією може перевищити €350 тисяч (близько 17,62 млн грн).

Про це пише видання Motor1.

Як розповів керівник проєкту Флоран Інґарджола під час Паризького автосалону 2026 року. За його словами, виробник уже отримав замовлення більш ніж на половину запланованого тиражу.

2027 Renault 5 Turbo 3E Фото: Renault

Обмежену серію з 1980 авто вирішили випустити на честь 1980 року, коли дебютував оригінальний Renault 5 Turbo. Нова модель зберегла характерний спортивний стиль попередника, але замість двигуна внутрішнього згоряння отримала повністю електричну силову установку.

За словами генерального директора Renault Франсуа Прово, деякі покупці можуть заплатити за індивідуально оформлені версії понад €350 тисяч (близько 17,62 млн грн). Програма персоналізації охоплюватиме не лише колір кузова, а й оздоблення салону та інші деталі. Для роботи з клієнтами компанія навіть облаштувала два спеціальні центри в районі Парижа.

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2027 Renault 5 Turbo 3E Фото: Renault

Повноцінну програму індивідуального налаштування планують запустити в середині 2027 року, а перші авто мають передати покупцям у 2028-му. Наразі Renault продовжує розробку моделі та завершує процедури омологації, необхідні для допуску авто до експлуатації.

Renault 5 Turbo 3E суттєво відрізняється від звичайного електричного Renault 5 E-Tech. Авто має задній привод і два електродвигуни, встановлені всередині задніх коліс. Їхня сумарна потужність становить 555 к. с.

2027 Renault 5 Turbo 3E Фото: Renault

Електричний хетчбек розганяється до 100 км/год менш ніж за 3,5 секунди, а його максимальна швидкість сягає 270 км/год. Батарея ємністю 70 кВт·год забезпечує запас ходу понад 400 км за циклом WLTP. Завдяки 800-вольтовій електричній архітектурі авто підтримує швидке заряджання потужністю до 350 кВт: поповнити заряд із 15% до 80% можна приблизно за 15 хвилин.

2027 Renault 5 Turbo 3E Фото: Renault

У Renault також розглядають інші незвичайні проєкти. Зокрема, компанія вивчає можливість серійного виробництва спортивного купе Alpine A310 Vision, представленого на тому самому автосалоні. Ще одна концептуальна розробка — електричне купе Renault 8 Gordini з приводом на задні колеса.

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