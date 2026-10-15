Проехал за 3,5 минуты: трактор Valtra установил рекорд круга на трассе Формулы-1

Финская компания Valtra проехала на тракторе T236 по трассе Red Bull Ring в Австрии за 3 минуты 36,4 секунды. Во время заезда сельскохозяйственная техника разогналась до 87 км/ч, хотя допустимая скорость для дорожной версии составляет около 56 км/ч.

Об этом сообщает издание Motor1.

Трактор шестого поколения Valtra T236 преодолел трассу длиной 4,35 км за 216,4 секунды. Максимальная скорость была зафиксирована на главной прямой. По данным производителя, результат был независимо проверен командой Red Bull Racing.

Для заездов использовался трактор мощностью 245 к. с. с шестицилиндровым дизельным двигателем AGCO Power CORE75 объемом 7,5 л. Максимальный крутящий момент силового агрегата достигает 1184 Н·м.

Трактор Valtra Фото: Valtra

Компания отмечает, что трактор был подготовлен к движению на высокой скорости по закрытой асфальтированной трассе. Поэтому результаты заездов не отражают возможности стандартной дорожной версии, которую будут использовать покупатели.

Видео дня

Valtra также продемонстрировала трактор в обычных рабочих условиях. Во время работы в поле T236 буксировал 12-рядную сеялку Väderstad Tempo и двигался со скоростью около 40 км/ч. При этом точность высева превышала 95%.

Тракторы нового поколения серии T мощностью от 170 до 245 к. с. можно будет заказывать с 1 октября 2026 года. Первые поставки покупателям запланированы до конца года.

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