Проїхав за 3,5 хвилини: трактор Valtra встановив рекорд кола на трасі Формули-1

Фінська компанія Valtra провела трактор T236 трасою Red Bull Ring в Австрії за 3 хвилини 36,4 секунди. Під час заїзду сільськогосподарська техніка розігналася до 87 км/год, хоча дозволена для дорожньої версії швидкість становить близько 56 км/год.

Про це пише видання Motor1.

Трактор шостого покоління Valtra T236 подолав трасу завдовжки 4,35 км за 216,4 секунди. Максимальну швидкість зафіксували на головній прямій. За даними виробника, результат незалежно перевірила команда Red Bull Racing.

Для заїзду використали трактор потужністю 245 к. с. із шестициліндровим дизельним двигуном AGCO Power CORE75 об'ємом 7,5 л. Максимальний крутний момент силового агрегату сягає 1184 Н·м.

Трактор Valtra Фото: Valtra

Компанія зазначає, що трактор підготували до руху на високій швидкості закритою асфальтованою трасою. Тому результати заїзду не відображають можливостей стандартної дорожньої версії, яку використовуватимуть покупці.

Видео дня

Valtra також продемонструвала трактор у звичайних робочих умовах. Під час роботи в полі T236 буксирував 12-рядну сівалку Väderstad Tempo й рухався зі швидкістю близько 40 км/год. При цьому точність висіву перевищувала 95%.

Трактори нового покоління T Series потужністю від 170 до 245 к. с. можна замовляти з 1 жовтня 2026 року. Перші поставки покупцям заплановані до кінця року.

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