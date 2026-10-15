Mercedes нашла проблему с тормозами у своих флагманов: какие автомобили под угрозой

Mercedes-Benz отзывает в США 30 064 автомобиля моделей S-Class, Mercedes-Maybach и Mercedes-AMG 2022–2025 модельных годов из-за риска повреждения передних тормозных шлангов. Дилеры бесплатно заменят неисправные детали.

Об этом сообщает издание Motor1.

Под отзыв попали седаны, выпущенные в период с февраля 2021 года по 28 ноября 2024 года. По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), материал передних тормозных шлангов может постепенно изнашиваться из-за нагрева и механических нагрузок. В результате шланг может треснуть или разорваться, что приведет к утечке тормозной жидкости.

Из-за потери жидкости снижается давление в тормозной системе, что может увеличить тормозной путь автомобиля. Предупреждения о неисправности обычно не появляется, хотя после начала утечки на приборной панели может загореться красный индикатор тормозной жидкости.

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Наибольшее количество автомобилей в рамках кампании — 16 881 седан S580 4Matic. Также отзыв касается 7143 автомобилей S500 4Matic, 2277 гибридов S580 e 4Matic, 1746 седанов AMG S63 E Performance, 1070 автомобилей Maybach S680 4Matic и 947 Maybach S580 4Matic.

Mercedes-Benz начала кампанию, связанную с этой проблемой, ещё в феврале 2025 года, а впоследствии расширила её после получения дополнительных сообщений. Производитель изменил конструкцию тормозного шланга в конце ноября 2024 года, поэтому автомобили, выпущенные после 28 ноября, в отзыв не входят.

Mercedes-AMG GLC53 Фото: Mercedes-Benz

По информации автопроизводителя, ему не известно о ДТП, травмах или повреждениях имущества, связанных с этим дефектом. Владельцам автомобилей, подпадающих под отзыв, планируется направить уведомления до 27 ноября 2026 года. Замена передних тормозных шлангов у официальных дилеров будет бесплатной.

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