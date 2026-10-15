Mercedes знайшла проблему з гальмами у своїх флагманів: які автомобілі під загрозою

Mercedes-Benz відкликає у США 30 064 автомобілі S-Class, Mercedes-Maybach і Mercedes-AMG 2022–2025 модельних років через ризик пошкодження передніх гальмівних шлангів. Дилери безкоштовно замінять несправні деталі.

Про це пише видання Motor1.

Під відкликання потрапили седани, виготовлені з лютого 2021 року до 28 листопада 2024 року. За даними Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), матеріал передніх гальмівних шлангів може поступово слабшати через нагрівання та механічні навантаження. У результаті шланг може тріснути або розірватися, спричинивши витік гальмівної рідини.

Через втрату рідини знижується тиск у гальмівній системі, що може збільшити гальмівний шлях автомобіля. Попередження про несправність зазвичай немає, хоча після початку витоку на панелі приладів може загорітися червоний індикатор гальмівної рідини.

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Найбільше автомобілів у межах кампанії — 16 881 седан S580 4Matic. Також відкликання стосується 7143 автомобілів S500 4Matic, 2277 гібридів S580 e 4Matic, 1746 седанів AMG S63 E Performance, 1070 автомобілів Maybach S680 4Matic і 947 Maybach S580 4Matic.

Mercedes-Benz розпочала пов'язану з цією проблемою кампанію ще в лютому 2025 року, а згодом розширила її після отримання додаткових повідомлень. Виробник змінив конструкцію гальмівного шланга наприкінці листопада 2024 року, тому автомобілі, виготовлені після 28 листопада, до відкликання не входять.

Mercedes-AMG GLC53 Фото: Mercedes-Benz

За інформацією автовиробника, йому не відомо про аварії, травми чи пошкодження майна, пов'язані з цим дефектом. Власникам автомобілів, які потрапили під відкликання, планують надіслати повідомлення до 27 листопада 2026 року. Заміна передніх гальмівних шлангів у офіційних дилерів буде безкоштовною.

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