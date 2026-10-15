Jaguar хочет покорить новую аудиторию: 50 тысяч людей заинтересовались электрическим будущим марки

Jaguar сообщила, что более 50 тысяч человек проявили интерес к её будущим электромобилям. Около 80 % из них ранее не были клиентами бренда. Однако реальный спрос станет ясен после начала приема заказов.

Об этом пишет издание Autoblog.

Главной моделью в рамках перезапуска британского бренда стал четырёхдверный электрический гран-турер Type 01, который был представлен в Нью-Йорке 6 октября 2026 года. Он продолжает концепцию Type 00, вызвавшую споры из-за необычного дизайна, и символизирует переход Jaguar в более дорогой сегмент рынка.

По словам исполнительного директора Jaguar Роудона Гловера, о новой линейке электромобилей бренда уже заявили более 50 тысяч человек по всему миру. При этом речь идет о тех, кто хочет получать новости о будущих моделях, а не о покупателях, которые уже оформили заказ.

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Jaguar Type 01 Фото: Jaguar

Компания рассчитывает привлечь новую аудиторию благодаря необычному дизайну, высокой мощности и эксклюзивности. Ранее Jaguar предлагала, в частности, модели XE и XF в более доступном ценовом сегменте. В то же время стартовая цена Type 01 в США, по предварительным оценкам, составит около 130 тысяч долларов.

Ожидается, что электромобиль получит силовую установку мощностью более 1000 к. с. и сможет проходить до 644 км на одном заряде. Также производитель заявляет о возможности пополнить запас хода на 322 км примерно за 13 минут быстрой зарядки.

Jaguar Type 01 Фото: Jaguar

Прием заказов на Type 01 планируется открыть в начале 2027 года, а первые автомобили должны быть переданы покупателям во второй половине года. На данный момент количество людей, подписавшихся на получение новостей, свидетельствует лишь о первоначальном интересе к новому направлению Jaguar, а не о гарантированном коммерческом успехе.

Jaguar Type 01 Фото: Jaguar

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