Jaguar хоче підкорити нову аудиторію: 50 тисяч людей зацікавилися електричним майбутнім марки
Jaguar повідомила про понад 50 тисяч людей, які зацікавилися її майбутніми електромобілями. Близько 80% із них раніше не були клієнтами бренду. Однак реальний попит стане зрозумілим після відкриття замовлень.
Про це пише видання Autoblog.
Головною моделлю перезапуску британської марки став чотиридверний електричний гран-турер Type 01, який представили в Нью-Йорку 6 жовтня 2026 року. Він продовжує концепцію Type 00, що викликала суперечки через незвичний дизайн, і символізує перехід Jaguar до дорожчого сегмента ринку.
За словами керівного директора Jaguar Роудона Гловера, про нову електричну лінійку бренду вже заявили понад 50 тисяч людей у всьому світі. Водночас ідеться про тих, хто хоче отримувати новини про майбутні моделі, а не про покупців, які вже оформили замовлення.
Компанія розраховує залучити нову аудиторію завдяки незвичному дизайну, високій потужності та ексклюзивності. Раніше Jaguar пропонувала, зокрема, моделі XE та XF у доступнішому ціновому сегменті. Натомість стартова ціна Type 01 у США, за попередніми оцінками, становитиме близько 130 тисяч доларів.
Очікується, що електромобіль отримає силову установку потужністю понад 1000 к. с. і зможе проїжджати до 644 км на одному заряді. Також виробник заявляє про можливість поповнити запас ходу на 322 км приблизно за 13 хвилин швидкого заряджання.
Відкрити замовлення на Type 01 планують на початку 2027 року, а перші авто мають передати покупцям у другій половині року. До цього часу кількість зареєстрованих для отримання новин людей свідчить лише про початковий інтерес до нового напряму Jaguar, а не про гарантований комерційний успіх.
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