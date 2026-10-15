Jaguar хоче підкорити нову аудиторію: 50 тисяч людей зацікавилися електричним майбутнім марки

Jaguar повідомила про понад 50 тисяч людей, які зацікавилися її майбутніми електромобілями. Близько 80% із них раніше не були клієнтами бренду. Однак реальний попит стане зрозумілим після відкриття замовлень.

Про це пише видання Autoblog.

Головною моделлю перезапуску британської марки став чотиридверний електричний гран-турер Type 01, який представили в Нью-Йорку 6 жовтня 2026 року. Він продовжує концепцію Type 00, що викликала суперечки через незвичний дизайн, і символізує перехід Jaguar до дорожчого сегмента ринку.

За словами керівного директора Jaguar Роудона Гловера, про нову електричну лінійку бренду вже заявили понад 50 тисяч людей у всьому світі. Водночас ідеться про тих, хто хоче отримувати новини про майбутні моделі, а не про покупців, які вже оформили замовлення.

Jaguar Type 01 Фото: Jaguar

Компанія розраховує залучити нову аудиторію завдяки незвичному дизайну, високій потужності та ексклюзивності. Раніше Jaguar пропонувала, зокрема, моделі XE та XF у доступнішому ціновому сегменті. Натомість стартова ціна Type 01 у США, за попередніми оцінками, становитиме близько 130 тисяч доларів.

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Очікується, що електромобіль отримає силову установку потужністю понад 1000 к. с. і зможе проїжджати до 644 км на одному заряді. Також виробник заявляє про можливість поповнити запас ходу на 322 км приблизно за 13 хвилин швидкого заряджання.

Jaguar Type 01 Фото: Jaguar

Відкрити замовлення на Type 01 планують на початку 2027 року, а перші авто мають передати покупцям у другій половині року. До цього часу кількість зареєстрованих для отримання новин людей свідчить лише про початковий інтерес до нового напряму Jaguar, а не про гарантований комерційний успіх.

Jaguar Type 01 Фото: Jaguar

Раніше ми розповідали про особливості нового Jaguar Type 01 — електрокара потужністю понад 1000 к. с..

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