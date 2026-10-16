Маск показал спорткар Tesla Roadster: взлетел в воздух и разгонялся до 100 км/ч за 0,81 с (видео)

15 октября 2026 года компания Tesla и миллиардер Илон Маск провели презентацию спорткара Roadster. Автомобиль продемонстрировал трюки с полётами и кувырками в воздухе, а зал заполнил дым от 10 двигателей на холодном газе (cold-gas thrusters). Когда Roadster появится на дорогах?

Презентация Tesla Roadster состоялась на площадке SpaceX в Техасе, а видео транслировалось в прямом эфире на страницах социальных сетей. Во время одного из трюков автомобиль поднялся по вертикальному пандусу, перевернулся в воздухе и мягко приземлился на реактивных двигателях, как ракета Falcon. Был также трюк, во время которого спорткар перелетел через другие машины Tesla, при этом совершив разворот вокруг своей оси. Внутри двухместного спорткара находился манекен, а не человек: это сделали, чтобы "никого не убить", пошутил Маск.

Автомобиль Tesla Roadster — презентация трюков и возможностей 16 октября

"Успех не гарантирован. Я серьезно. Это, наверное, сработает, но если нет, мы находимся на безопасном расстоянии", — отметил миллиардер.

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Автомобиль Tesla Roadster — подробности презентации

Презентацию Roadster провел генеральный директор Tesla Маск вместе с главным разработчиком Францем фон Гольцгаузеном и вице-президентом Ларсом Морави. Маск рассказал, что взлёт и посадка осуществляются благодаря десяти реактивным двигателям, которые позволяют двигаться в воздухе и быстро разгоняться на земле. Разгон от нуля до 100 км/ч занимает 0,81 секунды. Автомобиль, согласно планам Tesla, должен поступить в продажу в 2028 году, пообещал Маск. Миллиардер пояснил, что презентацию специально провели в прямом эфире, чтобы люди поверили своим глазам и поняли, что это не ИИ.

"Нам нужна аудитория, чтобы доказать, что это не искусственный интеллект и не системная интеграция. Поэтому вы, ребята, можете рассказать людям, что видели это собственными глазами, ведь тому, что вы видите собственными глазами, вы сами не поверите", — сказал он.

В начале презентации Tesla Roadster трое руководителей компании вышли на подиум. Мероприятие открыл Франц фон Гольцгаузен, который отметил, что со времени появления первой модели Roadster прошло 20 лет и что именно этот автомобиль стал причиной его прихода в компанию. Далее несколько слов сказал Маск. По его словам, спорткар — это "результат сотрудничества лучшей автомобильной компании мира и лучшей ракетной компании мира" и "лучше любого автомобиля Джеймса Бонда". Когда автомобиль продемонстрировал трюк с вертикальным подъёмом и переворачиванием, он сказал: "Ну, сработало", и назвал это "безумием".

"Она может летать как ракета. Может делать бочки, сумасшедшую гимнастику — что угодно. Это не обязательно автомобиль, оптимизированный под безопасность. Но она выкручивает счетчик удовольствия на 11 из 10", — сказал Маск.

Отметим, что Фокус писал об автомобиле Tesla Roadster ещё в 2024 году. Илон Маск показал первую версию спорткара, рассказал о потенциальных возможностях разгона, которые он получит благодаря реактивным двигателям, и пообещал, что производство начнётся ещё в 2025 году. Между тем СМИ отметили, что прототип модели второго поколения появился ещё в 2017 году и что это одна из самых длительных разработок компании.

Напоминаем, что блогер Cyber Hooligan рассказал о доработке Tesla Model 3, которая внешне стала похожа на Tesla Roadster.