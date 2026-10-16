Маск показав спорткар Tesla Roadster: злітав у повітря та розганявся до 100 км/г за 0,81 с (відео)

15 жовтня 2026 року Tesla та мільярдер Ілон Маск провели презентацію спорткара Roadster. Автомобіль показав трюки з польотами та перевертанням у повітрі, а залу заповнив дим від 10 холодних газових двигунів (cold-gas thrusters). Коли Roadster з'явиться на дорогах?

Презентація Tesla Roadster відбулась на майданчику SpaceX у Техасі, а відео транслювалось у прямому ефірі на сторінках соцмереж. Під час одного з трюків, автомобіль піднявся по вертикальному пандусу, перевернувся у повітрі та м'яко приземлився на реактивних двигунах, як ракета Falcon. Був також трюк, під час якого спорткар перелетів через інші машини Tesla, при цьому зробивши розворот навколо своєї осі. Всередині двомісного спорткара був манекен, а не людина: це зробили, щоб "нікого не вбити", пожартував Маск.

Автомобіль Tesla Roadster — презентація трюків та можливостей 16 жовтня

"Успіх не гарантований. Я серйозно. Це, мабуть, спрацює, але якщо ні, ми на безпечній відстані", — зауважив мільярдер.

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Автомобіль Tesla Roadster — деталі презентації

Презентацію Roadster провів СЕО Tesla Маск разом з головним розробником Францем фон Гольцгаузеном та з віцепрезидентом Ларс Мораві. Маск розповів, що польоти та приземлення відбуваються завдяки десятьом реактивним двигунам, які дають можливість рухатись у повітрі та швидко розганятись на землі. Швидкість від нуля до 100 км/год — за 0,81 секунди. Автомобіль, згідно з планами Tesla, має надійти у продаж у 2028 році, пообіцяв Маск. Мільярдер пояснив, що презентацію навмисно провели у прямому ефірі, щоб люди повірили своїм очам і що це не ШІ.

"Нам потрібна аудиторія, щоб довести, що це не штучний інтелект і не системна інтеграція. Тож ви, хлопці, можете розповісти людям, що бачили це на власні очі, бо те, що ви бачите на власні очі, ви не повірите", — сказав він.

На початку презентації Tesla Roadster троє очільників компанії з'явились на подіумі. Відкрив подію Франц фон Гольцгаузен, який сказав, що з часів появи першої моделі Roadster пройшло 20 років і що саме цей автомобіль став причиною його появи в компанії. Далі кілька слів сказав Маск. З його слів, спорткар — це "результат співпраці найкращої автомобільної компанії світу і найкращої ракетної компанії світу" та "кращий за будь-який автомобіль Джеймса Бонда". Коли авто показало трюк з вертикальним підйомом та переворотом, він сказав "Ну, спрацювало" та назвав це "божевіллям".

"Вона може літати як ракета. Може робити бочки, божевільну гімнастику — що завгодно. Це не обов’язково автомобіль, оптимізований під безпеку. Але вона викручує лічильник задоволення на 11 з 10", — сказав Маск.

Зазначимо, Фокус писав про автомобіль Tesla Roadster ще у 2024 році. Ілон Маск показав першу версію спорткара, розповів про потенційні можливості розгону, які він матиме завдяки реактивним двигунам та пообіцяв, що виробництво почнеться ще у 2025 році. Тим часом медіа зауважили, що прототип моделі другого покоління з'явився ще у 2017 році й що це одна з найтриваліших розробок компанії.

Нагадуємо, блогер Cyber Hooligan розповів про переробку Tesla Model 3, яка зовні стала схожою на Tesla Roadster.