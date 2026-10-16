Обновленный Kia Sorento Hybrid: что изменилось в кроссовере и сколько он теперь стоит

Kia объявила цены на гибридный Sorento 2027 модельного года. Линейка включает четыре комплектации стоимостью от 39 090 до 47 590 долларов. Главным обновлением стала новая версия X-Line EX AWD с полным приводом.

Об этом сообщает издание Motor1.

Новая комплектация X-Line EX AWD заняла место между EX AWD и топовой X-Line SX-Prestige AWD. Она получила чёрные внешние акценты и легкосплавные диски с глянцевым чёрным покрытием, которые ранее были доступны только в более дорогой версии.

Стоимость Kia Sorento Hybrid 2027 года в США без учета доставки составляет:

EX FWD с передним приводом — 39 090 долларов (около 1,71 млн грн);

EX AWD с полным приводом — $40 890 (около 1,79 млн грн);

X-Line EX AWD с полным приводом — $43 090 (около 1,89 млн грн);

X-Line SX-Prestige AWD с полным приводом — $47 590 (около 2,09 млн грн).

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К каждой цене необходимо прибавить $1495 (около 65 тыс. грн) за доставку. Таким образом, самая дорогая версия Sorento Hybrid будет стоить почти $49 100 (около 2,15 млн грн) без учета налогов и дилерских сборов.

Kia Sorento Hybrid 2027

Цены на базовые версии EX остались примерно на уровне предыдущего модельного года. В то же время Kia внесла несколько косметических изменений: все гибридные Sorento получили новые обозначения HEV на дверцах багажника, а в цветовой палитре светло-серый оттенок Pale Gray заменил Steel Gray.

Kia Sorento Hybrid 2027 Фото: Kia

Топовая комплектация X-Line SX-Prestige AWD сохранила прежнюю цену, но теперь в стандартной комплектации оснащается проекционным дисплеем, который выводит важную информацию на лобовое стекло. Ранее за это оборудование приходилось доплачивать в рамках отдельного пакета опций.

Kia Sorento Hybrid 2027 Фото: Kia

Все версии Sorento Hybrid оснащены гибридным силовым агрегатом с турбонаддувом и салоном с тремя рядами сидений. Покупатели могут выбрать передний или полный привод, а также стандартную или внедорожную комплектацию X-Line.

Kia Sorento Hybrid 2027 Фото: Kia

По данным Kia, версии с передним приводом расходуют в смешанном цикле около 6,5 л топлива на 100 км. Модификации с полным приводом расходуют несколько больше. В то же время гибридный кроссовер остается более экономичным, чем Sorento с обычным бензиновым двигателем, и предлагает аналогичное пространство для пассажиров и багажа.

Kia Sorento Hybrid 2027 Фото: Kia

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