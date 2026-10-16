Оновлений Kia Sorento Hybrid: що змінилося в кросовері та скільки він тепер коштує

Kia оголосила ціни на гібридний Sorento 2027 модельного року. Лінійка охоплює чотири комплектації вартістю від $39 090 до $47 590. Головним оновленням стала нова версія X-Line EX AWD із повним приводом.

Про це пише видання Motor1.

Нова комплектація X-Line EX AWD посіла місце між EX AWD та топовою X-Line SX-Prestige AWD. Вона отримала чорні зовнішні акценти та легкосплавні диски з глянцевим чорним покриттям, які раніше були доступні лише у дорожчій версії.

Вартість Kia Sorento Hybrid 2027 року в США без урахування доставки становить:

EX FWD із переднім приводом — $39 090 (близько 1,71 млн грн);

EX AWD із повним приводом — $40 890 (близько 1,79 млн грн);

X-Line EX AWD із повним приводом — $43 090 (близько 1,89 млн грн);

X-Line SX-Prestige AWD із повним приводом — $47 590 (близько 2,09 млн грн).

До кожної ціни потрібно додати $1495 (близько 65 тис. грн) за доставку. Таким чином, найдорожчий Sorento Hybrid коштуватиме майже $49 100 (близько 2,15 млн грн) без податків та дилерських зборів.

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Kia Sorento Hybrid 2027

Ціни на базові версії EX залишилися приблизно на рівні попереднього модельного року. Водночас Kia внесла кілька косметичних змін: усі гібридні Sorento отримали нові позначення HEV на дверях багажника, а в палітрі кольорів світло-сірий відтінок Pale Gray замінив Steel Gray.

Kia Sorento Hybrid 2027 Фото: Kia

Топова комплектація X-Line SX-Prestige AWD зберегла попередню ціну, але тепер штатно оснащується проєкційним дисплеєм, який виводить важливу інформацію на лобове скло. Раніше за це обладнання потрібно було доплачувати в межах окремого пакета опцій.

Kia Sorento Hybrid 2027 Фото: Kia

Усі версії Sorento Hybrid мають турбований гібридний силовий агрегат і салон із трьома рядами сидінь. Покупці можуть обрати передній або повний привод, а також стандартне чи позашляхове оформлення X-Line.

Kia Sorento Hybrid 2027 Фото: Kia

За даними Kia, версії з переднім приводом витрачають у змішаному циклі близько 6,5 л пального на 100 км. Модифікації з повним приводом споживають дещо більше. Водночас гібридний кросовер залишається економічнішим за Sorento зі звичайним бензиновим двигуном і пропонує подібний простір для пасажирів та багажу.

Kia Sorento Hybrid 2027 Фото: Kia

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