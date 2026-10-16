Полиция Дубая удивила новым авто: гибридный Lamborghini разгоняется до 100 км/ч за 2,7 секунды

Полиция Дубая пополнила туристический патруль гибридным суперкаром Lamborghini Temerario мощностью 920 к. с. Автомобиль будет развивать скорость до 343 км/ч, но его будут использовать преимущественно для работы с туристами и обеспечения заметного присутствия полиции.

Об этом сообщает издание Motor1.

Новый суперкар был передан полиции в рамках партнерства с Lamborghini Abu Dhabi и Dubai. Он стал частью программы, в рамках которой правоохранительные органы используют эксклюзивные автомобили в популярных туристических местах города.

Lamborghini Temerario оснащен 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом и тремя электродвигателями. Суммарная мощность гибридной силовой установки составляет 920 к. с. Разгон с места до 100 км/ч занимает 2,7 секунды, а максимальная скорость достигает 343 км/ч.

Несмотря на высокие технические характеристики, суперкар не предназначен для преследования нарушителей на дорогах. Его основная задача — привлекать внимание посетителей, помогать полицейским взаимодействовать с туристами и обеспечивать заметное присутствие правоохранителей в местах скопления людей.

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Lamborghini Temerario Фото: Dubai Police

Директор Главного управления уголовных расследований бригадный генерал Саид Аль-Хаджри назвал использование таких автомобилей инновационным подходом к работе полиции, который сочетает обеспечение безопасности с взаимодействием с местным населением и туристами.

Руководитель департамента туристической полиции полковник Мохаммад Абдулрахман Абдулвахид отметил, что ведомство продолжает реализовывать инициативы, отражающие особенности Дубая. Полицейские используют эксклюзивные автомобили в крупных туристических центрах и других популярных местах, где могут напрямую общаться с посетителями.

По словам генерального директора Lamborghini Abu Dhabi и Dubai Мартино Пикоттти, презентация Temerario является продолжением сотрудничества бренда с полицией ОАЭ.

В туристическом автопарке полиции Дубая уже есть другие эксклюзивные модели, в частности Ferrari 812 Superfast от ателье Mansory. Lamborghini Temerario продолжит эту традицию использования суперкаров в рамках общественной деятельности правоохранительных органов.

Недавно в США также представили экстремальный внедорожный суперкар Rezvani Dune мощностью 800 л. с., созданный на базе Lamborghini.

Кроме того, Фокус писал о планах возродить легендарный суперкар Lamborghini Diablo.