Поліція Дубая здивувала новим авто: гібридний Lamborghini розганяється до 100 км/год за 2,7 секунди

Поліція Дубая поповнила туристичний патруль гібридним суперкаром Lamborghini Temerario потужністю 920 к. с. Автомобіль розвиватиме швидкість до 343 км/год, але його використовуватимуть переважно для роботи з туристами та підтримання помітної присутності поліції.

Про це пише видання Motor1.

Новий суперкар передали поліції в межах партнерства з Lamborghini Abu Dhabi та Dubai. Він став частиною програми, за якою правоохоронці використовують ексклюзивні авто в популярних туристичних місцях міста.

Lamborghini Temerario оснащений 4,0-літровим V8 із подвійним турбонаддувом і трьома електромоторами. Сумарна потужність гібридної силової установки становить 920 к. с. Розгін з місця до 100 км/год займає 2,7 секунди, а максимальна швидкість сягає 343 км/год.

Попри високі характеристики, суперкар не призначений для переслідування порушників на дорогах. Його основне завдання — привертати увагу відвідувачів, допомагати поліцейським взаємодіяти з туристами та забезпечувати помітну присутність правоохоронців у місцях скупчення людей.

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Lamborghini Temerario Фото: Dubai Police

Директор Головного управління кримінальних розслідувань бригадний генерал Саїд Аль-Хаджрі назвав використання таких автомобілів інноваційним підходом до роботи поліції, який поєднує забезпечення безпеки зі взаємодією з громадою та туристами.

Керівник департаменту туристичної поліції полковник Мохаммад Абдулрахман Абдулвахід зазначив, що відомство продовжує впроваджувати ініціативи, які відображають особливості Дубая. Поліцейські використовують ексклюзивні авто у великих туристичних центрах та інших популярних місцях, де можуть безпосередньо спілкуватися з відвідувачами.

За словами генерального директора Lamborghini Abu Dhabi та Dubai Мартіно Пікотті, передача Temerario продовжує співпрацю бренду з поліцією ОАЕ.

У туристичному автопарку поліції Дубая вже є інші ексклюзивні моделі, зокрема Ferrari 812 Superfast від ательє Mansory. Lamborghini Temerario продовжить цю традицію використання суперкарів як частини публічної роботи правоохоронців.

Нещодавно у США також представили екстремальний позашляховий суперкар Rezvani Dune потужністю 800 к. с., створений на базі Lamborghini.

Крім того, Фокус писав про плани відродити легендарний суперкар Lamborghini Diablo.