Роскошный Maybach Леброна Джеймса выставят на аукцион: все деньги отдадут на благотворительность

Роскошный Mercedes-Maybach S680, созданный по индивидуальному дизайну баскетболиста Леброна Джеймса, будет выставлен на аукцион в Нью-Йорке 20–21 ноября 2026 года. Все средства от продажи будут направлены на поддержку образовательной программы для детей и семей в Акроне, родном городе спортсмена.

Об этом сообщает издание Motor1.

Автомобиль станет главным лотом первого аукциона Retromobile New York, организованного Gooding Christie’s. Джеймс заказал два почти одинаковых Mercedes-Maybach S680 по программе Manufaktur Made to Measure, которая позволяет создавать автомобили с индивидуальными цветами, материалами отделки и декоративными элементами. Один экземпляр останется у спортсмена, а второй будет продан в благотворительных целях.

Mercedes-Maybach S680 Фото: Mercedes-Benz

Автомобиль имеет светло-бежевый кузов цвета слоновой кости и салон из кожи наппа оттенка Stormy Weather Blue с контрастными швами цвета фарфора. Личный логотип Джеймса в виде короны разместили на передних крыльях, подголовниках, приборной панели и ковриках. Вместо стандартного обозначения двигателя V12 также использована эмблема с короной. На центральной консоли выгравированы географические координаты Акрона.

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Mercedes-Maybach S680 Фото: Mercedes-Benz

Под капотом установлен 6,0-литровый двигатель V12 мощностью 621 к. с. Техническая комплектация автомобиля, выставленного на аукцион, соответствует той, которую Джеймс оставит себе.

Mercedes-Maybach S680 Фото: Mercedes-Benz

Перед аукционом Mercedes-Maybach S680 будет представлен публике в Mercedes-Benz Manhattan с 9 по 16 ноября, а затем автомобиль будет выставлен в выставочном центре Javits Center с 19 по 21 ноября.

Mercedes-Maybach S680 Фото: Mercedes-Benz

Все средства от продажи пойдут на программу I Promise, которую поддерживает Фонд семьи Леброна Джеймса. Она помогает школьникам и семьям в Акроне. Баскетболист отметил, что возможность создать собственный Maybach была его детской мечтой, а этот проект стал способом поддержать сообщество, в котором он вырос.

Леброн Джеймс Фото: Mercedes-Benz

Недавно новый Mercedes-Maybach S680 заметили и в Киеве.

Ранее Фокус сообщал, что в США после ДТП выставили на продажу эксклюзивный автомобиль Шакила О’Нила.