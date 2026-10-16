Розкішний Maybach Леброна Джеймса виставлять на аукціон: усі гроші віддадуть на благодійність

Розкішний Mercedes-Maybach S680, створений за індивідуальним дизайном баскетболіста Леброна Джеймса, виставлять на аукціон у Нью-Йорку 20–21 листопада 2026 року. Усі кошти від продажу передадуть на підтримку освітньої програми для дітей і родин в Акроні, рідному місті спортсмена.

Про це пише видання Motor1.

Автомобіль стане головним лотом першого аукціону Retromobile New York, організованого Gooding Christie’s. Джеймс замовив два майже однакові Mercedes-Maybach S680 за програмою Manufaktur Made to Measure, яка дає змогу створювати авто з індивідуальними кольорами, матеріалами оздоблення та декоративними елементами. Один екземпляр залишиться у спортсмена, а другий продадуть на благодійність.

Mercedes-Maybach S680 Фото: Mercedes-Benz

Автівка має світло-бежевий кузов кольору слонової кістки та салон зі шкіри наппа відтінку Stormy Weather Blue з порцеляновими контрастними швами. Особистий логотип Джеймса у вигляді корони розмістили на передніх крилах, підголівниках, панелі приладів і килимках. Замість стандартного позначення двигуна V12 також використали емблему з короною. На центральній консолі вигравіювали географічні координати Акрона.

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Mercedes-Maybach S680 Фото: Mercedes-Benz

Під капотом встановлений 6,0-літровий двигун V12 потужністю 621 к. с. Технічне оснащення аукціонного автомобіля відповідає тому, який Джеймс залишить собі.

Mercedes-Maybach S680 Фото: Mercedes-Benz

Перед торгами Mercedes-Maybach S680 покажуть публіці в Mercedes-Benz Manhattan з 9 до 16 листопада, а потім автомобіль виставлять у виставковому центрі Javits Center з 19 до 21 листопада.

Mercedes-Maybach S680 Фото: Mercedes-Benz

Усі кошти від продажу спрямують до програми I Promise, яку підтримує Фонд родини Леброна Джеймса. Вона допомагає учням і родинам в Акроні. Баскетболіст зазначив, що можливість створити власний Maybach була його дитячою мрією, а цей проєкт став способом підтримати громаду, у якій він виріс.

Леброн Джеймс Фото: Mercedes-Benz

Нещодавно новий Mercedes-Maybach S680 помітили й у Києві.

Раніше Фокус повідомляв, що у США після ДТП виставили на продаж ексклюзивний автомобіль Шакіла О’Ніла.