Унікальний електричний спорткар легенди НБА продають після ДТП (фото)
Єдине у своєму роді купе Lucid Air розбили в ДТП. Електромобіль створили спеціально для зіркового баскетболіста Шакіла о'Ніла.
Пошкоджене авто Шакіла о'Ніла виявили в Каліфорнії на автомобільному аукціоні Copart, де зазвичай продають "битки". Про це повідомляє сайт Carscoops.
Судячи з пошкоджень, купе Lucid Air пережило лобове зіткнення. У нього постраждала передня частина, а бампер і фари відсутні. Утім, подушки безпеки у салоні не спрацювали і панель приладів працює. Наразі не відомо, чи був Шакіл о'Ніл за кермом під час ДТП.
Хоча електромобіль Lucid Air ексклюзивний, його ремонт не буде складним, адже передня частина у нього така ж, як і у стандартного седана. Пробіг електромобіля становить лише 4663 км, а орієнтовна ціна Lucid Air — 59 990 доларів.
Купе Lucid Air створили у 2024 році в єдиному екземплярі на замовлення зірки НБА Шакіла о'Ніла. Усі роботи виконало каліфорнійське тюнінг-ательє West Coast Customs, відоме за телешоу "Тачка на прокачку".
Електромобіль Lucid Air не лише став дводверним, а й вирізняється елегантнішим силуетом. Оскільки зріст Шакіла о'Ніла становить 216 см, то двері подовжили, а передні крісла зсунули назад. Крім того, в авто особливе вишневе забарвлення та нестандартні колісні диски з логотипами Супермена.
До речі, нещодавно в Києві у ДТП розбили новітній заряджений BMW потужністю понад 700 сил.
Також Фокус розповідав, що мексиканка розбила авто, в'їхавши у намальований тунель.