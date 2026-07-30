Унікальний електричний спорткар легенди НБА продають після ДТП (фото)

Єдине у своєму роді купе Lucid Air розбили в ДТП. Електромобіль створили спеціально для зіркового баскетболіста Шакіла о'Ніла.

Пошкоджене авто Шакіла о'Ніла виявили в Каліфорнії на автомобільному аукціоні Copart, де зазвичай продають "битки". Про це повідомляє сайт Carscoops.

В авто пошкоджена передня частина Фото: Copart

Судячи з пошкоджень, купе Lucid Air пережило лобове зіткнення. У нього постраждала передня частина, а бампер і фари відсутні. Утім, подушки безпеки у салоні не спрацювали і панель приладів працює. Наразі не відомо, чи був Шакіл о'Ніл за кермом під час ДТП.

Подушки безпеки не спрацювали і салон цілий Фото: Copart

Хоча електромобіль Lucid Air ексклюзивний, його ремонт не буде складним, адже передня частина у нього така ж, як і у стандартного седана. Пробіг електромобіля становить лише 4663 км, а орієнтовна ціна Lucid Air — 59 990 доларів.

Відео дня

Важливо

Суперкари, кросовери та великий пікап: якими авто володіє футболіст Ерлінг Голанд (фото)

Купе Lucid Air створили у 2024 році в єдиному екземплярі на замовлення зірки НБА Шакіла о'Ніла. Усі роботи виконало каліфорнійське тюнінг-ательє West Coast Customs, відоме за телешоу "Тачка на прокачку".

Купе Lucid Air створили в єдиному екземплярі для Шакіла о'Ніла

Електромобіль Lucid Air не лише став дводверним, а й вирізняється елегантнішим силуетом. Оскільки зріст Шакіла о'Ніла становить 216 см, то двері подовжили, а передні крісла зсунули назад. Крім того, в авто особливе вишневе забарвлення та нестандартні колісні диски з логотипами Супермена.

До речі, нещодавно в Києві у ДТП розбили новітній заряджений BMW потужністю понад 700 сил.

Також Фокус розповідав, що мексиканка розбила авто, в'їхавши у намальований тунель.