Уникальный электрический спорткар легенды НБА продают после ДТП (фото)

Единственное в своём роде купе Lucid Air разбилось в ДТП. Электромобиль был создан специально для звездного баскетболиста Шакила О'Нила.

Повреждённый автомобиль Шакила О'Нила обнаружили в Калифорнии на автомобильном аукционе Copart, где обычно продают "битки". Об этом сообщает сайт Carscoops.

У автомобиля повреждена передняя часть Фото: Copart

Судя по повреждениям, кузов Lucid Air пережил лобовое столкновение. У него повреждена передняя часть, а бампер и фары отсутствуют. Впрочем, подушки безопасности в салоне не сработали, а приборная панель функционирует. Пока неизвестно, был ли Шакил О'Нил за рулем во время ДТП.

Подушки безопасности не сработали, и салон остался целым Фото: Copart

Хотя электромобиль Lucid Air является эксклюзивным, его ремонт не будет сложным, ведь передняя часть у него такая же, как и у стандартного седана. Пробег электромобиля составляет всего 4663 км, а ориентировочная цена Lucid Air — 59 990 долларов.

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Купе Lucid Air было создано в 2024 году в единственном экземпляре по заказу звезды НБА Шакила О'Нила. Все работы выполнило калифорнийское тюнинг-ателье West Coast Customs, известное по телешоу "Тачка на прокачку".

Купе Lucid Air было создано в единственном экземпляре для Шакила О'Нила

Электромобиль Lucid Air не только стал двухдверным, но и отличается более элегантным силуэтом. Поскольку рост Шакила О’Нила составляет 216 см, двери удлинили, а передние сиденья сдвинули назад. Кроме того, автомобиль имеет особую вишневую окраску и нестандартные колесные диски с логотипами Супермена.

Кстати, недавно в Киеве в ДТП разбили новейший заряженный BMW мощностью более 700 сил.

Также Фокус сообщал, что мексиканка разбила машину, въехав в нарисованный туннель.