Эксклюзив для легенды: Шакил О'Нил получил уникальный электрический спорткар (фото)

Для Шакила О'Нила создали эксклюзивную версию Lucid Air. Электрокар превратили в купе потому, что звездный баскетболист не помещался за рулем.

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В линейке Lucid Air появилось элегантное купе. Спортивный электромобиль изготовили в одном-единственном экземпляре по заказу легенды баскетбола Шакила О'Нила. Об этом сообщается на странице ателье West Coast Customs в Instagram.

Именно эта компания, известная по шоу "Тачка на прокачку", выполнила тюнинг Lucid Air. Причина создания купе банальна: Шакил О'Нил ростом 216 см не помещался за рулем стандартного электромобиля.

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В Lucid Air убрали задние двери и удлинили передние. Кресла первого ряда удалось сдвинуть немного назад.

Купе Lucid Air создали в ателье West Coast Customs

Дизайн Lucid Air Coupe получился стильным и изящным — с плавными формами кузова и изогнутой крышей. Кроме того, электрокар получил литые диски с логотипами Супермена, а на его "носу" написали Diesel. Покрасили авто в вишневый цвет — такой же, как у Rolls-Royce Cullinan Шакила О'Нила.

Вишневый цвет для авто позаимствовали у Rolls-Royce Cullinan На "носу" авто появилась надпись Diesel

Салон купе на фото не показали, также не раскрывают характеристики Lucid Air. Как известно, электромобиль предлагают в версиях с задним и полным приводом мощностью от 430 до 1250 л. с., а его запас хода может достигать 830 км.

Кстати, недавно на рынок вышел электрический кроссовер Lucid Gravity, который использует агрегаты модели Air.

Также Фокус писал, что эксклюзивный электрический суперкар получил и Майкл Джордан.