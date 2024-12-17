Ексклюзив для легенди: Шакіл О'Ніл отримав унікальний електричний спорткар (фото)

Для Шакіла О’Ніла створили ексклюзивну версію Lucid Air. Електрокар перетворили на купе тому, що зірковий баскетболіст не поміщався за кермом.

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У лінійці Lucid Air з’явилося елегантне купе. Спортивний електромобіль виготовили в одному-єдиному екземплярі на замовлення легенди баскетболу Шакіла О’Ніла. Про це повідомляється на сторінці ательє West Coast Customs в Instagram.

Саме ця компанія, відома за шоу "Тачка на прокачку", виконала тюнінг Lucid Air. Причина створення купе банальна: Шакіл О’Ніл зростом 216 см не поміщався за кермом стандартного електромобіля.

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В Lucid Air прибрали задні двері та подовжили передні. Крісла першого ряду вдалося зсунути трохи назад.

Купе Lucid Air створили в ательє West Coast Customs

Дизайн Lucid Air Coupe вийшов стильним і витонченим – із плавними формами кузова та вигнутим дахом. Крім того, електрокар отримав литі диски з логотипами Супермена, а на його "носі" написали Diesel. Пофарбували авто у вишневий колір – такий самий, як в Rolls-Royce Cullinan Шакіла О’Ніла.

Вишневий колір для авто запозичили в Rolls-Royce Cullinan На "носі" авто з'явився напис Diesel

Салон купе на фото не показали, також не розкривають характеристики Lucid Air. Як відомо, електромобіль пропонують у версіях із заднім та повним приводом потужністю від 430 до 1250 к. с., а його запас ходу може сягати 830 км.

До речі, нещодавно на ринок вийшов електричний кросовер Lucid Gravity, який використовує агрегати моделі Air.

Також Фокус писав, що ексклюзивний електричний суперкар отримав і Майкл Джордан.