Maserati возродила дух легендарного MC12: эксклюзивный спорткар выпустят лишь в одном экземпляре

Maserati создала единственный экземпляр спорткара GT2 Stradale Fuoriserie, посвященный чемпионскому гоночному MC12. Автомобиль получил синюю окраску Blu Victory, особые декоративные элементы и двигатель V6 мощностью 631 к. с.

Об этом сообщает издание Motor1.

Новинку представили на мероприятии Villa La Massa Excellence 2026, которое проходит 16–18 октября в исторической усадьбе на берегу реки Арно недалеко от Флоренции в Италии. Автомобиль был создан по заказу коллекционера в рамках программы индивидуализации Maserati Fuoriserie, которая позволяет клиентам совместно со специалистами бренда выбирать оформление кузова, салона и оснащение.

Кузов GT2 Stradale Fuoriserie окрасили в металлизированный синий цвет Blu Victory, напоминающий о победах MC12 в чемпионате мира GT1. На матовой карбоновой крыше разместили большой белый трезубец Maserati, а на заднем антикрыле белым цветом нанесли надпись с названием бренда.

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GT2 Stradale Fuoriserie Фото: Maserati

Гонную тематику дополняют белая табличка с итальянским флагом, надписью "Italy" и красным числом 33, а также черные колесные диски с центральным креплением и белыми эмблемами. В салоне использована синяя алькантара, а на подголовниках вышиты чёрные тризубы.

Отдельной изюминкой стал подписанный моторный отсек. По просьбе владельца автограф оставил Андреа Бертолини, заводской тест-пилот Maserati и консультант по вопросам автоспорта. Он выступал за рулем MC12 в годы его чемпионских побед и завоевал на этом автомобиле титул чемпиона мира FIA GT1 в 2010 году.

Maserati MC12 сыграл важную роль в возвращении бренда в международные гонки класса GT после 37-летнего перерыва. В период с 2004 по 2010 год модель одержала 22 победы и завоевала 14 титулов, в том числе два Кубка конструкторов, пять чемпионских титулов среди пилотов и шесть командных чемпионств. Кроме того, MC12 трижды побеждал в гонке "24 часа Спа" — в 2005, 2006 и 2008 годах.

GT2 Stradale Fuoriserie Фото: Maserati

В основе нового GT2 Stradale лежит гоночный автомобиль Maserati GT2, адаптированный для использования на дорогах общего пользования. Спорткар производят на историческом заводе компании в Модене, Италия. Он оснащён двигателем V6 Nettuno мощностью 631 к. с. По независимым оценкам, разгон до 97 км/ч занимает около 2,8 секунды, а максимальная скорость приближается к 322 км/ч.

В Maserati называют GT2 Stradale самым спортивным дорожным автомобилем в истории бренда. Среди особенностей модели — сниженная масса и аэродинамика, разработанная с учетом опыта гонок.

GT2 Stradale Fuoriserie Фото: Maserati

После презентации оба автомобиля — GT2 Stradale Fuoriserie и MC12 — примут участие в выставке и конкурсе автомобилей, которые пройдут в садах поместья 17 октября. На следующий день GT2 Stradale отправится на трековое мероприятие Mugello Track Experience.

В октябре прошлого года на аукционе появился редкий грузовой мотоцикл Maserati.

Кроме того, в Киеве правоохранители задержали водителя Maserati, устроившего крупное ДТП.