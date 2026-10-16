Maserati відродила дух легендарного MC12: ексклюзивний спорткар випустять лише в одному екземплярі

Maserati створила єдиний екземпляр спорткара GT2 Stradale Fuoriserie, присвячений чемпіонському гоночному MC12. Авто отримало синє забарвлення Blu Victory, особливі декоративні елементи та двигун V6 потужністю 631 к. с.

Про це пише видання Motor1.

Новинку представили на заході Villa La Massa Excellence 2026, який проходить 16–18 жовтня в історичному маєтку на березі річки Арно поблизу Флоренції в Італії. Автомобіль створили на замовлення колекціонера в межах програми індивідуалізації Maserati Fuoriserie, яка дає змогу клієнтам спільно з фахівцями бренду обирати оформлення кузова, салону та оснащення.

Кузов GT2 Stradale Fuoriserie пофарбували в металізований синій колір Blu Victory, що нагадує про перемоги MC12 у чемпіонаті світу GT1. На матовому карбоновому даху розмістили великий білий тризуб Maserati, а на задньому антикрилі білим кольором виконали напис із назвою бренду.

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GT2 Stradale Fuoriserie Фото: Maserati

Гоночну тематику продовжують біла табличка з італійським прапором, написом Italy та червоним числом 33, а також чорні колісні диски з центральним кріпленням і білими емблемами. У салоні використали синю алькантару, а на підголівниках вишили чорні тризуби.

Окремою деталлю стала підписана моторна відсік. На прохання власника автограф залишив Андреа Бертоліні, заводський тест-пілот Maserati та консультант із питань автоспорту. Він виступав за кермом MC12 у роки його чемпіонських перемог і здобув із цим авто титул чемпіона світу FIA GT1 у 2010 році.

Maserati MC12 відіграв важливу роль у поверненні бренду до міжнародних перегонів класу GT після 37-річної перерви. У період із 2004-го до 2010 року модель здобула 22 перемоги та 14 титулів, зокрема два Кубки конструкторів, п'ять чемпіонських титулів серед пілотів і шість командних чемпіонств. Крім того, MC12 тричі перемагав у перегонах “24 години Спа” — у 2005, 2006 та 2008 роках.

GT2 Stradale Fuoriserie Фото: Maserati

В основі нового GT2 Stradale лежить гоночний автомобіль Maserati GT2, адаптований для використання на дорогах загального користування. Спорткар виробляють на історичному заводі компанії у Модені, Італія. Він оснащений двигуном V6 Nettuno потужністю 631 к. с. За незалежними оцінками, розгін до 97 км/год займає близько 2,8 секунди, а максимальна швидкість наближається до 322 км/год.

У Maserati називають GT2 Stradale найспортивнішим дорожнім автомобілем в історії бренду. Серед особливостей моделі — зменшена маса та аеродинаміка, розроблена з урахуванням досвіду перегонів.

GT2 Stradale Fuoriserie Фото: Maserati

Після презентації обидва автомобілі, GT2 Stradale Fuoriserie та MC12, мають взяти участь у виставці й конкурсі автомобілів у садах маєтку 17 жовтня. Наступного дня GT2 Stradale вирушить на трековий захід Mugello Track Experience.

У жовтні минулого року на аукціоні з’явився рідкісний вантажний мотоцикл Maserati.

Також у Києві правоохоронці затримали водія Maserati, який влаштував масштабну ДТП.