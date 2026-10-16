На дорогах Европы появились странные цветные метки: что нужно знать водителям

На улицах нескольких городов Германии и Австрии появилась необычная дорожная разметка — желтые точки и ярко-зеленые круги. Этот нестандартный подход призван привлечь внимание водителей, побудить их снизить скорость и повысить безопасность дорожного движения — и всё это без установки дополнительных дорожных знаков или введения новых запретов.

Хотя такая разметка может напоминать уличное искусство, она была создана исключительно в целях безопасности. Её уже заметили в Дюссельдорфе, Берлине и Карлсруэ (Германия), а также в ряде австрийских городов, сообщает libertatea.ro.

В основе этой концепции лежат принципы психологии дорожного движения:

Визуальный эффект неожиданности: желтый цвет традиционно воспринимается как предупреждение, а благодаря резкому контрасту с темным асфальтом он становится очень заметным. Это заставляет водителей внимательнее следить за дорогой и инстинктивно снижать скорость.

Три основные цели: Как сообщает издание focus.de, инициатива направлена на снижение скорости движения транспортных средств (без введения новых ограничений скорости), повышение внимательности водителей, а также уменьшение общего транспортного потока на отдельных участках.

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Эффект "сужения" и первые результаты

В некоторых случаях такую цветную разметку сочетают с дорожными столбиками. Вместе они создают иллюзию, будто дорога уже, чем на самом деле. Для водителей, не знакомых с местностью, такой маршрут становится менее привлекательным, что помогает отсеять транзитный транспорт.

Хотя проект ещё не внедрен в широких масштабах, первые результаты уже налицо. В Австрии на одном из таких участков средняя скорость движения снизилась на 2–3 км/ч. Кроме того, международный опыт показывает, что сочетание такой разметки со столбиками помогает снизить количество дорожно-транспортных происшествий, особенно тех, в которых страдают пешеходы и велосипедисты.

Критика инициативы

Это нововведение вызвало и споры. Главный аргумент критиков заключается в том, что эти круги не являются официальными дорожными знаками, а значит, могут сбивать водителей с толку и дезориентировать их. Также звучат замечания относительно стоимости проекта и его эстетического вида.

Несмотря на это, городские власти рассчитывают на естественное изменение поведения участников дорожного движения. Цель заключается в том, чтобы изменить само восприятие дороги, побуждая водителей быть более осмотрительными — без введения жестких запретов.

Напомним: если водители не спорят об обстоятельствах ДТП, вызов патрульных и бумажный бланк больше не требуются. Отныне европротокол можно составить прямо в приложении "Дії".

Кроме того, утеря документа и замена водительского удостоверения в связи с изменением фамилии требуют совершенно разных административных процедур в сервисных центрах МВД. Чтобы избежать отказов и задержек, водителям важно заранее определить правильное основание для обращения.