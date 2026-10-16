На дорогах Європи з'явилися дивні кольорові мітки: про що мають знати водії

На вулицях кількох міст Німеччини та Австрії з’явилася незвична дорожня розмітка — жовті крапки та яскраво-зелені кола. Цей нестандартний підхід покликаний привернути увагу водіїв, спонукати їх знизити швидкість і підвищити безпеку дорожнього руху — і все це без встановлення додаткових дорожніх знаків чи запровадження нових заборон.

Хоча така розмітка може нагадувати вуличне мистецтво, її створили виключно задля безпеки. Її вже помітили в Дюссельдорфі, Берліні та Карлсруе (Німеччина), а також у низці австрійських міст, повідомляє libertatea.ro.

В основі цієї концепції лежать принципи психології дорожнього руху:

Візуальна несподіванка: Жовтий колір традиційно сприймається як попередження, а завдяки різкому контрасту з темним асфальтом він стає дуже помітним. Це змушує водіїв уважніше стежити за дорогою та інстинктивно знижувати швидкість.

Три головні цілі: Як повідомляє видання focus.de, ініціатива має на меті знизити швидкість руху транспортних засобів (без встановлення нових обмежень швидкості), підвищити уважність водіїв, а також зменшити загальний потік транспорту на окремих ділянках.

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Ефект "звуження" та перші результати

У деяких випадках таку кольорову розмітку поєднують із дорожніми стовпчиками. Разом вони створюють ілюзію, ніби дорога вужча, ніж є насправді. Для водіїв, які не знайомі з місцевістю, такий маршрут стає менш привабливим, що допомагає відсіяти транзитний транспорт.

Хоча проєкт ще не впроваджено в широких масштабах, перші результати вже є. В Австрії на одній із таких ділянок середня швидкість руху знизилася на 2–3 км/год. Крім того, міжнародний досвід свідчить, що поєднання такої розмітки зі стовпчиками допомагає зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, особливо тих, у яких страждають пішоходи та велосипедисти.

Критика ініціативи

Це нововведення викликало й суперечки. Головний аргумент критиків полягає в тому, що ці кола не є офіційними дорожніми знаками, а отже, можуть збивати водіїв з пантелику та дезорієнтувати їх. Також лунають зауваження щодо вартості проєкту та його естетичного вигляду.

Попри це, міська влада розраховує на природну зміну поведінки учасників дорожнього руху. Мета полягає в тому, щоб змінити саме сприйняття дороги, спонукаючи водіїв бути обачнішими — без запровадження жорстких заборон.

Нагадаємо, якщо водії не сперечаються щодо обставин аварії, виклик патрульних і паперовий бланк більше не потрібні. Відтепер Європротокол можна скласти просто в "Дії".

Крім того, втрата документа та заміна посвідчення через зміну прізвища вимагають абсолютно різних адміністративних процедур у сервісних центрах МВС. Щоб уникнути відмов і затримок, водіям важливо заздалегідь визначити правильну підставу для звернення.