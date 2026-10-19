Mercedes-AMG удивила мощностью GT SUV: 1153 силы и зарядка за считанные минуты

Mercedes-AMG представила электрический кроссовер GT SUV 2028 модельного года в трёх версиях мощностью до 1153 л.с. Самая мощная модификация оснащена тремя электродвигателями, а скорость зарядки достигает 710 кВт.

Об этом сообщает издание Motor1.

Новинка стала первым полноразмерным внедорожником, разработанным AMG полностью самостоятельно. Модель построена на новой электрической платформе AMG.EA, которая ранее использовалась для купе AMG GT 4-Door Coupe.

Покупателям будут предложены три модификации: GT53, GT55 и GT63. В США продажи должны начаться летом 2027 года.

Базовая версия GT53 оснащена двумя электродвигателями, расположенными на передней и задней осях. Его пиковая мощность составляет 536 л.с., а разгон до 97 км/ч занимает 4,1 секунды.

Mercedes-AMG GT SUV Фото: Mercedes-Benz

Версии GT55 и GT63 оснащены тремя электродвигателями: одним спереди и двумя сзади. Передний двигатель может отключаться, когда дополнительная мощность не требуется, для экономии энергии. Пиковая мощность GT55 достигает 805 л.с., а GT63 развивает 1153 л.с. Самая мощная версия разгоняется до 97 км/ч за 2,6 секунды, тогда как GT55 справляется с этой задачей за 3 секунды.

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Все три версии оснащены полным приводом AMG Performance 4MATIC+. GT55 и GT63 также могут индивидуально распределять тягу на каждое из задних колес, что способствует улучшению сцепления с дорогой и управляемости.

Электрическая система работает при напряжении 800 В. GT53 оснащен аккумулятором емкостью 106 кВт·ч, а GT55 и GT63 получили аккумуляторы емкостью 128 кВт·ч.

Mercedes-AMG GT SUV Фото: Mercedes-Benz

Максимальная мощность зарядки составляет 600 кВт для GT53 и 710 кВт для двух более мощных версий. По данным Mercedes-AMG, за 10 минут GT53 может пополнить запас хода на 380 км, а GT55 и GT63 — примерно на 450 км по европейскому циклу WLTP. Для GT63 заявленный ориентировочный запас хода составляет 620–700 км в зависимости от комплектации. Американские показатели дальности пока не обнародованы.

Для улучшения управляемости GT SUV получил подвеску AMG Active Ride Control+. Она использует гидравлические амортизаторы и пневматические пружины, чтобы уменьшать крены кузова в поворотах, пикирование при торможении и подъем передней части при ускорении. Система входит в стандартную комплектацию GT63 и доступна в качестве опции для GT55.

Mercedes-AMG также позаботилась о звуковом сопровождении. Система AMGForce Sport+ воспроизводит имитацию звука двигателя V8 в моделях GT55 и GT63, а в GT53 — шестицилиндрового двигателя. Звуки были созданы на основе записей настоящих двигателей. Они меняются в зависимости от ускорения и стиля вождения, а имитация переключения передач дополняет ощущения от управления традиционным спортивным автомобилем.

Mercedes-AMG GT SUV Фото: Mercedes-Benz

Водитель сможет выбирать один из семи режимов движения, в том числе Comfort, Sport, Race, Eco и Slippery. Режим Race предусматривает настройки для трека, в частности функции дрифта, заездов на ускорение и старта с места с максимальной эффективностью.

Внешне новинка напоминает спортивный седан AMG GT 4-Door Coupe, но отличается более крупным кузовом, широкими колесными арками и безрамными боковыми окнами. Активные аэродинамические элементы помогают снижать сопротивление воздуха и улучшать устойчивость. В моделях GT55 и GT63 также предусмотрен активный задний спойлер.

В салоне установлены 10,2-дюймовая цифровая приборная панель и центральный экран мультимедийной системы диагональю 14 дюймов. Для переднего пассажира за доплату предлагается отдельный 14-дюймовый дисплей. Среди прочего оборудования — трёхместный задний диван, складывающиеся спинки задних сидений и панорамная стеклянная крыша, прозрачность которой можно регулировать.

Mercedes-AMG GT SUV Фото: Mercedes-Benz

Объём багажника за задними сиденьями составляет примерно 606 литров. В передней части также предусмотрен дополнительный отсек объёмом около 79 литров.

Цены на Mercedes-AMG GT SUV для американского рынка пока не объявлены. Стоимость и окончательные характеристики запаса хода должны быть раскрыты ближе к началу продаж летом 2027 года.

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