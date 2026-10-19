Mercedes-AMG здивувала потужністю GT SUV: 1153 сили та заряджання за лічені хвилини

Mercedes-AMG представила електричний кросовер GT SUV 2028 модельного року в трьох версіях потужністю до 1153 к.с. Найпотужніша модифікація отримала три електромотори, а швидкість заряджання сягає 710 кВт.

Про це пише видання Motor1.

Новинка стала першим повнорозмірним позашляховиком, який AMG розробила повністю самостійно. Модель побудована на новій електричній платформі AMG.EA, яку раніше використали для купе AMG GT 4-Door Coupe.

Покупцям запропонують три модифікації: GT53, GT55 і GT63. У США продажі мають розпочатися влітку 2027 року.

Базовий GT53 оснащений двома електромоторами, розташованими на передній і задній осях. Його пікова потужність становить 536 к.с., а розгін до 97 км/год займає 4,1 секунди.

Mercedes-AMG GT SUV Фото: Mercedes-Benz

Версії GT55 і GT63 отримали по три електромотори: один спереду та два ззаду. Передній двигун може вимикатися, коли додаткова потужність не потрібна, щоб заощаджувати енергію. Пікова потужність GT55 сягає 805 к.с., а GT63 розвиває 1153 к.с. Найпотужніший варіант розганяється до 97 км/год за 2,6 секунди, тоді як GT55 виконує це завдання за 3 секунди.

Видео дня

Усі три версії мають повний привод AMG Performance 4MATIC+. GT55 і GT63 також можуть окремо передавати тягу на кожне із задніх коліс, що допомагає поліпшити зчеплення з дорогою та керованість.

Електрична система працює під напругою 800 В. GT53 оснащений батареєю місткістю 106 кВт·год, а GT55 і GT63 отримали акумулятори на 128 кВт·год.

Mercedes-AMG GT SUV Фото: Mercedes-Benz

Максимальна потужність заряджання становить 600 кВт для GT53 і 710 кВт для двох потужніших версій. За даними Mercedes-AMG, за 10 хвилин GT53 може поповнити запас ходу на 380 км, а GT55 і GT63 — приблизно на 450 км за європейським циклом WLTP. Для GT63 заявлений орієнтовний запас ходу становить 620–700 км залежно від комплектації. Американські показники дальності поки не оприлюднили.

Для поліпшення керованості GT SUV отримав підвіску AMG Active Ride Control+. Вона використовує гідравлічні амортизатори та пневматичні пружини, щоб зменшувати нахили кузова в поворотах, клювання під час гальмування та підняття передньої частини під час прискорення. Система входить до стандартного оснащення GT63 і доступна як опція для GT55.

Mercedes-AMG також подбала про звуковий супровід. Система AMGForce Sport+ відтворює імітацію звуку двигуна V8 у GT55 і GT63, а в GT53 — шестициліндрового мотора. Звуки створили на основі записів справжніх двигунів. Вони змінюються залежно від прискорення та стилю водіння, а імітація перемикання передач доповнює відчуття керування традиційним спортивним автомобілем.

Mercedes-AMG GT SUV Фото: Mercedes-Benz

Водій зможе обирати один із семи режимів руху, зокрема Comfort, Sport, Race, Eco та Slippery. Режим Race передбачає налаштування для треку, зокрема функції дрифту, заїздів на прискорення та старту з місця з максимальною ефективністю.

Зовні новинка нагадує спортивний седан AMG GT 4-Door Coupe, але має більший кузов, широкі колісні арки та безрамкові бічні вікна. Активні аеродинамічні елементи допомагають зменшувати опір повітря та поліпшувати стійкість. У GT55 і GT63 також є активний задній спойлер.

У салоні встановили 10,2-дюймову цифрову панель приладів і центральний екран мультимедійної системи діагоналлю 14 дюймів. Для переднього пасажира за доплату пропонують окремий 14-дюймовий дисплей. Серед іншого обладнання — тримісний задній диван, складні спинки задніх сидінь і панорамний скляний дах, прозорість якого можна змінювати.

Mercedes-AMG GT SUV Фото: Mercedes-Benz

Об'єм багажника за задніми сидіннями становить приблизно 606 літрів. Спереду також передбачений додатковий відсік об'ємом близько 79 літрів.

Ціни на Mercedes-AMG GT SUV для американського ринку поки не оголосили. Вартість і остаточні характеристики запасу ходу мають розкрити ближче до початку продажів улітку 2027 року.

Раніше ми повідомляли про найдешевший кабріолет Mercedes, характеристики якого вже розкрили.

Крім того, ми розповідали про найпотужніший кабріолет Mercedes від Brabus, створений на основі легендарного позашляховика “Гелендваген”.