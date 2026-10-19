Не вписывается в стандарты: Toyota 4Runner объеденяет возможности внедорожника и семейного авто
Toyota 4Runner отличается рамной конструкцией и внедорожными возможностями, но уступает некоторым конкурентам в комфорте и экономичности. В то же время модель отличается просторным салоном, практичностью и высокой остаточной стоимостью.
Об этом пишет издание Jalopnik.
Впечатление от Toyota 4Runner зависит от того, с каким автомобилем её сравнивать. На фоне Jeep Grand Cherokee она кажется устаревшей из-за рамной конструкции, более простого интерьера и большего расхода топлива. Однако рядом с Jeep Wrangler эта модель выглядит более комфортной и лучше приспособленной к повседневным поездкам.
В отличие от многих современных кроссоверов, 4Runner имеет рамную конструкцию, характерную для внедорожников. Такой подход предполагает некоторые уступки в комфорте при движении по асфальту, но соответствует назначению автомобиля. Например, Jeep Grand Cherokee использует несущий кузов, лучше ведет себя на дорогах общего пользования и в более дорогих комплектациях предлагает более премиальную отделку. Дополнительная пневматическая подвеска также обеспечивает более плавное движение.
По оценкам Агентства по охране окружающей среды США (EPA), Grand Cherokee расходует в среднем около 10,2 л топлива на 100 км в смешанном цикле, тогда как Toyota 4Runner — до 10,7 л на 100 км. В то же время 4Runner имеет более простую конструкцию задней подвески и менее изысканный салон.
С Jeep Wrangler ситуация иная. Он лучше приспособлен к сложному бездорожью благодаря неразъемным переднему и заднему мостам, съемным дверям и откидному лобовому стеклу. Дорожный просвет отдельных версий достигает 28,2 см, а передаточное число трансмиссии в режиме медленного движения на механической версии Rubicon может достигать 100:1.
Однако такие возможности имеют свою цену в повседневной эксплуатации: Wrangler отличается повышенным уровнем шума на дороге и более жесткой подвеской. Toyota 4Runner, в свою очередь, может вместить до семи пассажиров при наличии третьего ряда сидений, обладает значительными возможностями для буксировки прицепов и обеспечивает более комфортные условия для длительных поездок.
Среди японских конкурентов 4Runner также заметно отличается от Nissan Pathfinder и Honda Pilot. Обе модели имеют несущий кузов и ориентированы в первую очередь на семейное использование. В то же время, по имеющимся данным, Nissan рассматривает возможность выпуска рамной версии Pathfinder примерно в 2029 году, которая дополнит нынешнюю модель.
Популярность Toyota 4Runner объясняется сочетанием внедорожной конструкции, практичного салона и комфорта для повседневных поездок. Модель также хорошо сохраняет свою стоимость на вторичном рынке и имеет репутацию надёжного автомобиля.
Поэтому считать 4Runner устаревшим или, напротив, хорошо адаптированным к современным потребностям — это зависит от ожиданий покупателя. Он не обеспечивает роскошь Grand Cherokee и не обладает всеми внедорожными преимуществами Wrangler, но сочетает в себе качества, которые сложно найти в одном автомобиле.
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