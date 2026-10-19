Не вписується в стандарти: Toyota 4Runner поєднує можливості позашляховика і сімейного авто

Toyota 4Runner вирізняється рамною конструкцією та позашляховими можливостями, але поступається деяким конкурентам у комфорті й економічності. Водночас модель пропонує просторий салон, практичність і високу залишкову вартість.

Про це пише видання Jalopnik.

Сприйняття Toyota 4Runner залежить від того, з яким авто її порівнювати. На тлі Jeep Grand Cherokee вона здається застарілою через рамну конструкцію, простіший інтер’єр і більшу витрату пального. Проте поруч із Jeep Wrangler ця модель виглядає комфортнішою та краще пристосованою до щоденних поїздок.

На відміну від багатьох сучасних кросоверів, 4Runner має рамну конструкцію, яка характерна для позашляховиків. Такий підхід передбачає компроміси в комфорті на асфальті, але відповідає призначенню автомобіля. Наприклад, Jeep Grand Cherokee використовує несучий кузов, краще поводиться на дорогах загального користування та в дорожчих комплектаціях пропонує преміальніше оздоблення. Додаткова пневматична підвіска також забезпечує плавніший рух.

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Toyota 4Runner

За оцінками Агентства з охорони довкілля США (EPA), Grand Cherokee витрачає в середньому близько 10,2 л пального на 100 км у змішаному циклі, тоді як Toyota 4Runner — до 10,7 л на 100 км. Водночас 4Runner має простішу конструкцію задньої підвіски та менш вишуканий салон.

З Jeep Wrangler ситуація інша. Він краще пристосований до складного бездоріжжя завдяки нерозрізним передньому й задньому мостам, знімним дверям і відкидному лобовому склу. Дорожній просвіт окремих версій сягає 28,2 см, а передатне число трансмісії в режимі повільного руху на механічній версії Rubicon може досягати 100:1.

Toyota 4Runner Фото: Stellantis

Однак такі можливості мають свою ціну в повсякденному використанні: Wrangler вирізняється підвищеним шумом на дорозі та жорсткішою підвіскою. Toyota 4Runner натомість може вмістити до семи пасажирів за наявності третього ряду сидінь, має значні можливості для буксирування причепів і забезпечує комфортніші умови для тривалих поїздок.

Серед японських конкурентів 4Runner також помітно відрізняється від Nissan Pathfinder і Honda Pilot. Обидві моделі мають несучий кузов і орієнтовані насамперед на сімейне використання. Водночас, за повідомленнями, Nissan розглядає можливість випуску рамної версії Pathfinder приблизно у 2029 році, яка доповнить нинішню модель.

Toyota 4Runner Фото: Flickr

Популярність Toyota 4Runner пояснюється поєднанням позашляхової конструкції, практичного салону та комфорту для щоденних поїздок. Модель також добре зберігає вартість на вторинному ринку й має репутацію надійного автомобіля.

Тому називати 4Runner застарілим чи, навпаки, добре пристосованим до сучасних потреб залежить від очікувань покупця. Вона не забезпечує розкоші Grand Cherokee та не має всіх позашляхових переваг Wrangler, але поєднує властивості, які складно знайти в одному автомобілі.

Раніше стало відомо, що Honda планує збільшити габарити свого найпопулярнішого кросовера.

Крім того, автовиробник працює над новим поколінням гібридних моделей.