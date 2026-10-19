Mercedes-Benz признал ошибку и возвращает легендарный V8: фанаты заставили бренд изменить курс

Mercedes-Benz признал, что недооценил поклонников двигателей V8, которые негативно отнеслись к переходу на четырехцилиндровые гибридные силовые установки. Компания подтвердила, что новый Mercedes-AMG CLE 63 получит двигатель V8 и выйдет на рынок в 2027 году.

Об этом пишет издание Autoblog.

Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Келлениус признал, что компания неверно оценила реакцию покупателей на четырехцилиндровый гибридный двигатель в модели AMG C 63. По его словам, производитель недооценил приверженность части аудитории традиционным V8.

"Возможно, тогда мы недооценили, насколько многочисленна аудитория поклонников классических V8. Поэтому нам не удалось привлечь всех на свою сторону", — отметил Келлениус.

Mercedes-AMG GLC53 Фото: Mercedes-Benz

В Mercedes-AMG уже учли реакцию клиентов. Руководитель подразделения Стефан Векбах подтвердил, что будущий Mercedes-AMG CLE 63 будет оснащен двигателем V8. Премьера модели запланирована на 2027 год. По словам Векбаха, компания возвращается к тому, что ценят её покупатели, — мощным автомобилям AMG с восьмицилиндровыми двигателями.

Видео дня

В то же время Mercedes-Benz пересматривает подход к разработке других моделей. В частности, производитель стремится сохранить характерные черты своих автомобилей, среди которых — безопасность, качество, комфорт во время движения и долговечность.

Mercedes-AMG GLE63 Фото: Mercedes-Benz

Этот принцип касается и внедорожника G-Class. По словам Векбаха, компания уже работает над следующим поколением модели и хочет адаптировать её к будущим требованиям, не утратив при этом её узнаваемый характер. Это означает, что Mercedes-Benz не планирует отказываться от основных особенностей внедорожника ради масштабного обновления.

Кроме того, Келлениус намекнул на возможное будущее двигателей V12. На вопрос о перспективах таких силовых установок он ответил, что стоит следить за дальнейшими новостями. Однако конкретных планов относительно новых моделей с двигателями V12 компания пока не раскрыла.

Ранее мы писали о самом дешёвом кабриолете Mercedes, технические характеристики которого уже стали известны.

Кроме того, мы рассказывали о самом мощном кабриолете Mercedes от Brabus, созданном на базе культового внедорожника "Гелендваген".