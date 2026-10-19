Mercedes-Benz визнав помилку і повертає легендарний V8: фанати змусили бренд змінити курс

Mercedes-Benz визнав, що недооцінив прихильників двигунів V8, які негативно сприйняли перехід до чотирициліндрових гібридних силових установок. Компанія підтвердила, що новий Mercedes-AMG CLE 63 отримає V8 і вийде на ринок у 2027 році.

Про це пише видання Autoblog.

Генеральний директор Mercedes-Benz Ола Келленіус визнав, що компанія неправильно оцінила реакцію покупців на чотирициліндровий гібридний двигун у моделі AMG C 63. За його словами, виробник недооцінив прихильність частини аудиторії до традиційних V8.

“Можливо, тоді ми недооцінили, наскільки численною є аудиторія прихильників класичних V8. Тому нам не вдалося залучити всіх на свій бік”, — зазначив Келленіус.

Mercedes-AMG GLC53 Фото: Mercedes-Benz

У Mercedes-AMG уже врахували реакцію клієнтів. Керівник підрозділу Стефан Векбах підтвердив, що майбутній Mercedes-AMG CLE 63 отримає двигун V8. Прем'єру моделі заплановано на 2027 рік. За словами Векбаха, компанія повертається до того, що цінують її покупці, — потужних автомобілів AMG із восьмициліндровими двигунами.

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Водночас Mercedes-Benz переглядає підхід до розвитку інших моделей. Зокрема, виробник прагне зберегти характерні риси своїх автомобілів, серед яких безпека, якість, комфорт під час руху та довговічність.

Mercedes-AMG GLE63 Фото: Mercedes-Benz

Цей принцип стосується і позашляховика G-Class. За словами Векбаха, компанія вже працює над наступним поколінням моделі та хоче адаптувати її до майбутніх вимог, не втративши впізнаваного характеру. Це означає, що Mercedes-Benz не планує відмовлятися від основних особливостей позашляховика заради масштабного оновлення.

Окремо Келленіус натякнув на можливе майбутнє двигунів V12. На запитання про перспективи таких силових установок він відповів, що варто стежити за подальшими новинами. Однак конкретних планів щодо нових моделей із V12 компанія поки не розкрила.

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