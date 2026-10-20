Porsche отказалась от электрического суперкара: причина удивит даже фанатов бренда

Porsche разрабатывает новый суперкар со средним расположением двигателя, который займет место выше 911 в модельной линейке, но не получит полностью электрической версии. По словам генерального директора компании Михаэля Ляйтерса, покупатели в этом сегменте пока не заинтересованы в электромобилях.

Об этом сообщает издание Motor1.

Новая модель создается на платформе Mission S, которая будет поддерживать двигатели внутреннего сгорания, обычные гибридные и подключаемые гибридные силовые установки. При этом чисто электрический вариант не предусмотрен.

"На этой платформе не будет полностью электрической модели, поскольку в этом сегменте отсутствует спрос на электромобили", — заявил Ляйтерс.

Porsche не отказывается от электрификации в целом. Компания уже выпускает электромобили Taycan и Macan, а также готовит к возвращению спортивные модели Boxster и Cayman без двигателей внутреннего сгорания. Однако для нового флагманского суперкара производитель решил ориентироваться на предпочтения покупателей, которые по-прежнему ценят характер и звук традиционного двигателя.

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Porsche Macan Фото: Porsche

Окончательная конфигурация силовой установки будущей модели пока не раскрыта. Гибкость платформы позволит Porsche выбрать между автомобилем с двигателем внутреннего сгорания и более мощной гибридной версией.

Другие производители суперкаров также сталкиваются с недостаточным интересом к электромобилям. Генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельман ранее заявлял, что рынок и покупатели ещё не готовы к таким моделям. Компания отказалась от планов выпускать полностью электрическую версию гран-турера Lanzador и решила переделать проект в гибридный.

Porsche Macan Фото: carscoops.com

Итальянский производитель Pagani также прекратил работу над электрическим суперкаром Utopia после того, как дилеры и потенциальные клиенты не проявили интереса к такому автомобилю.

Еще один пример — электрический гиперкар Rimac Nevera. Согласно данным материала, покупатели приобрели лишь 71 экземпляр модели вместо запланированных 150. Это свидетельствует о трудностях с поиском клиентов даже для сверхмощных электромобилей с передовыми технологиями.

Таким образом, Porsche не исключает электромобили из своей стратегии, но пока не видит достаточного спроса на полностью электрический суперкар. Компания рассчитывает, что будущий флагман лучше оправдает ожидания покупателей с двигателем внутреннего сгорания или гибридной силовой установкой.

Ранее стало известно, что Porsche готовит новый суперкар, который превзойдёт 911.

Кроме того, автопроизводитель планирует выпустить бензиновую версию кроссовера Macan.