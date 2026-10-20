Porsche відмовилася від електричного суперкара: причина здивує навіть фанатів бренду

Porsche розробляє новий середньомоторний суперкар, який стане вище за 911 у модельній лінійці, але не отримає повністю електричної версії. За словами генерального директора компанії Міхаеля Ляйтерса, покупці в цьому сегменті поки не зацікавлені в електромобілях.

Про це пише видання Motor1.

Нова модель створюється на платформі Mission S, яка підтримуватиме двигуни внутрішнього згоряння, звичайні гібридні та підзаряджувані гібридні силові установки. Водночас суто електричний варіант не передбачений.

“На цій платформі не буде повністю електричної моделі, оскільки в цьому сегменті немає попиту на електромобілі”, — заявив Ляйтерс.

Porsche не відмовляється від електрифікації загалом. Компанія вже випускає електричні Taycan і Macan, а також готує до повернення спортивні Boxster і Cayman без двигунів внутрішнього згоряння. Проте для нового флагманського суперкара виробник вирішив орієнтуватися на вподобання покупців, які досі цінують характер і звук традиційного двигуна.

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Porsche Macan Фото: Porsche

Остаточну конфігурацію силової установки майбутньої моделі поки не розкрили. Гнучкість платформи дасть змогу Porsche обрати між автомобілем із двигуном внутрішнього згоряння та потужнішою гібридною версією.

Інші виробники суперкарів також стикаються з браком інтересу до електромобілів. Генеральний директор Lamborghini Стефан Вінкельман раніше заявляв, що ринок і покупці ще не готові до таких моделей. Компанія відмовилася від планів випускати повністю електричну версію гран-турера Lanzador і вирішила переробити проєкт на гібридний.

Porsche Macan Фото: carscoops.com

Італійський виробник Pagani також припинив роботу над електричним суперкаром Utopia після того, як дилери та потенційні клієнти не виявили зацікавленості в такому автомобілі.

Ще один приклад — електричний гіперкар Rimac Nevera. За даними матеріалу, покупці придбали лише 71 екземпляр моделі замість запланованих 150. Це свідчить про труднощі з пошуком клієнтів навіть для надпотужних електричних автомобілів із передовими технологіями.

Отже, Porsche не виключає електромобілі зі своєї стратегії, але поки не бачить достатнього попиту на повністю електричний суперкар. Компанія розраховує, що майбутній флагман краще відповідатиме очікуванням покупців із двигуном внутрішнього згоряння або гібридною силовою установкою.

Раніше стало відомо, що Porsche готує новий суперкар, який перевершить 911.

Крім того, автовиробник планує випустити бензинову заміну кросовера Macan.