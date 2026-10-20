С пробегом 171 км: Ferrari, которая почти 30 лет простояла в гараже, продадут за $20 млн

На аукционе Broad Arrow Auctions в Лас-Вегасе 31 октября будет выставлен на продажу Ferrari F50 1997 года выпуска с пробегом всего 171 км. Стоимость этого редкого суперкара оценивается более чем в $20 млн (около 860 млн грн).

Об этом сообщает издание Motor1.

Автомобиль с номером шасси 107165 станет главным лотом второго ежегодного аукциона компании, который пройдет в Wynn Las Vegas. Это 334-й экземпляр из 349 выпущенных Ferrari F50, изготовленный в конце производственного цикла модели.

Суперкар окрашен в красный цвет Rosso Corsa и имеет черный кожаный салон с красными вставками на сиденьях. Новый автомобиль был продан через британского дилера Maranello Sales Ltd в городе Эгем, графство Суррей. Всего в Великобританию было поставлено около 25 автомобилей Ferrari F50.

Ferrari F50 1997 года

Модель выпускалась с 1995 по 1997 год как дорожный суперкар, созданный с использованием технологий Формулы-1. Автомобиль оснащён 4,7-литровым двигателем V12 мощностью 513 к. с., разработанным на основе силового агрегата Ferrari для гонок Формулы-1 1990 года.

Видео дня

Ferrari F50 1997 года

По данным Broad Arrow Auctions, первый владелец хранил автомобиль в гараже, не регистрировал его для использования на дорогах, а впоследствии передал в европейскую коллекцию. На протяжении многих лет суперкар лишь изредка демонстрировали публике. Документов о длительной эксплуатации на дорогах нет. В то же время в последние годы автомобиль проходил техническое обслуживание, в частности замену ремней и технических жидкостей.

Ferrari F50 1997 года

Вице-президент Broad Arrow Auctions и старший специалист по автомобилям Александр Вивер назвал этот экземпляр одним из наименее эксплуатируемых суперкаров своей эпохи. По его словам, Ferrari F50 отличается непосредственными ощущениями от вождения и технологиями, заимствованными из Формулы-1.

Ferrari F50 1997 года

Интерес к лоту усиливает рост стоимости коллекционных суперкаров. Для сравнения: в январе 2026 года на аукционе Mecum другой Ferrari F50 1995 года был продан за $12,1 млн (около 520 млн грн). Однако окончательная цена автомобиля с пробегом 171 км будет зависеть от того, насколько высоко участники торгов оценят его состояние, историю и место в производственной серии.

Ранее Lamborghini представила гибридный Temerario Polizia мощностью 907 к. с., разработанный для итальянской полиции.

Кроме того, в августе состоялся дебют самого мощного и самого быстрого суперкара Lamborghini — Revuelto SV, силовая установка которого развивает 1065 к. с.