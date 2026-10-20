З пробігом 171 км: Ferrari, яка майже 30 років простояла в гаражі, продадуть за $20 млн

На аукціоні Broad Arrow Auctions у Лас-Вегасі 31 жовтня продадуть Ferrari F50 1997 року з пробігом лише 171 км. Вартість рідкісного суперкара оцінили більш ніж у $20 млн (близько 860 млн грн).

Про це пише видання Motor1.

Авто з номером шасі 107165 стане головним лотом другого щорічного аукціону компанії, який відбудеться у Wynn Las Vegas. Це 334-й екземпляр із 349 випущених Ferrari F50, виготовлений наприкінці виробничого циклу моделі.

Суперкар пофарбований у червоний колір Rosso Corsa та має чорний шкіряний салон із червоними вставками на сидіннях. Новим його продали через британського дилера Maranello Sales Ltd у місті Егем, графство Суррей. Загалом до Великої Британії поставили близько 25 автомобілів Ferrari F50.

1997 Ferrari F50

Модель випускали з 1995 до 1997 року як дорожній суперкар, створений під впливом технологій Формули-1. Авто оснащене 4,7-літровим двигуном V12 потужністю 513 к. с., розробленим на основі силового агрегата Ferrari для перегонів Формули-1 1990 року.

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1997 Ferrari F50

За даними Broad Arrow Auctions, перший власник зберігав автомобіль у гаражі, не реєстрував його для використання на дорогах, а згодом передав до європейської колекції. Протягом років суперкар лише зрідка демонстрували публіці. Документів про тривале використання на дорогах немає. Водночас останніми роками автомобіль проходив технічне обслуговування, зокрема заміну ременів і технічних рідин.

1997 Ferrari F50

Віцепрезидент Broad Arrow Auctions і старший фахівець із автомобілів Александр Вівер назвав цей екземпляр одним із найменш використовуваних суперкарів своєї епохи. За його словами, Ferrari F50 вирізняється безпосередніми відчуттями від керування та технологіями, запозиченими з Формули-1.

1997 Ferrari F50

Інтерес до лота посилює зростання вартості колекційних суперкарів. Для порівняння, у січні 2026 року на аукціоні Mecum інший Ferrari F50 1995 року продали за $12,1 млн (близько 520 млн грн). Однак остаточна ціна автомобіля з пробігом 171 км залежатиме від того, наскільки високо учасники торгів оцінять його стан, історію та місце у виробничій серії.

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