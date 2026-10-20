Сиденья авто могут вспыхнуть: Hyundai срочно отзывает почти 95 тысяч Genesis

Hyundai отзывает 94 622 автомобиля Hyundai Genesis и Genesis G80 из-за риска возгорания электродвигателей регулировки сидений. Решение по ремонту пока разрабатывается, поэтому владельцам рекомендуется парковать автомобили под открытым небом подальше от других транспортных средств и зданий.

Об этом пишет издание Jalopnik.

Отзыв касается 51 644 автомобилей Hyundai Genesis 2015–2017 годов выпуска и 39 978 автомобилей Genesis G80 2017–2020 годов выпуска. Речь идет о версиях с электрическими сиденьями без функции запоминания настроек. По оценке автопроизводителя, дефект может быть обнаружен примерно в 1% автомобилей, охваченных кампанией.

Причиной неисправности может стать сильный внешний удар по переключателю регулировки сиденья. Из-за него внутренние компоненты могут сместиться, в результате чего переключатель заклинит, и двигатель продолжит работать даже после выключения автомобиля. Это может привести к перегреву электродвигателя и возгоранию как во время движения, так и на стоянке.

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По данным Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA), в стране было зафиксировано два случая возгораний, связанных с этой неисправностью. Первый произошел в 2021 году с Genesis G80 2018 года выпуска, а второй возможный случай был зафиксирован в августе 2022 года. В первом случае детали автомобиля после пожара не удалось получить для анализа. В ходе расследования второго инцидента специалисты подтвердили, что переключатель был поврежден внешним ударом до возгорания. Производитель также получал сообщения о подобных случаях в Южной Корее.

Пока компания Hyundai не определила способ устранения дефекта, владельцам рекомендуется обращать внимание на запах гари в салоне и неисправность переключателей регулировки сидений. Компания планирует уведомить дилеров и владельцев об отзыве 6 декабря 2026 года.

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