Сидіння авто можуть спалахнути: Hyundai терміново відкликає майже 95 тисяч Genesis

Hyundai відкликає 94 622 автомобілі Hyundai Genesis і Genesis G80 через ризик займання електродвигунів регулювання сидінь. Ремонтне рішення ще розробляють, тому власникам радять паркувати авто просто неба подалі від інших транспортних засобів і будівель.

Про це пише видання Jalopnik.

Відкликання стосується 51 644 автомобілів Hyundai Genesis 2015–2017 років випуску та 39 978 Genesis G80 2017–2020 років випуску. Йдеться про версії з електричними сидіннями без функції запам'ятовування налаштувань. За оцінкою автовиробника, дефект може бути приблизно в 1% автомобілів, охоплених кампанією.

Причиною несправності може стати сильний зовнішній удар по перемикачу регулювання сидіння. Через нього внутрішні компоненти можуть зміститися, внаслідок чого перемикач заклинить і двигун продовжить працювати навіть після вимкнення авто. Це може призвести до перегрівання електродвигуна та пожежі як під час руху, так і на стоянці.

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За даними Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), у країні зафіксували два випадки пожеж, пов'язаних із цією несправністю. Перший стався у 2021 році з Genesis G80 2018 року випуску, а другий можливий випадок зафіксували в серпні 2022 року. У першому випадку деталі автомобіля після пожежі не вдалося отримати для аналізу. Під час дослідження другого інциденту фахівці підтвердили, що перемикач був пошкоджений зовнішнім ударом до займання. Виробник також отримував повідомлення про подібні випадки в Південній Кореї.

Поки Hyundai не визначила спосіб усунення дефекту, власникам радять звертати увагу на запах горілого в салоні та несправність перемикачів регулювання сидінь. Компанія планує повідомити дилерів і власників про відкликання 6 грудня 2026 року.

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