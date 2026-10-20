Зеркальный кузов без единой капли краски: Bugatti вернула уникальный Veyron

Кузов родстера Veyron вообще не окрашивали — его поверхность отполировали до зеркального блеска и оставили металл открытым.

Bugatti восстановила в первоначальном виде уникальный Veyron Grand Sport Vitesse, выпущенный в единственном экземпляре. Родстер на шасси 8.100 имеет кузов из полированного алюминия и красный кожаный салон. Об этом сообщает Motor1.

Вместо краски главной чертой дизайна стал именно металл. Зеркальная поверхность подчеркивает формы кузова, оставляя алюминий открытым. Для изготовления такого корпуса на завод во французском Маотсхайме, по данным компании, доставляли алюминиевые блоки весом до 20 тонн. Контрастом послужила кожа цвета Carmine Red с открытым карбоном и деталями ручной работы.

Кузов Veyron не окрашивали — металл оставили открытым

Спустя более десяти лет после создания автомобиль вернулся в Мольсхайм в рамках программы La Maison Pur Sang, которая включает сертификацию, реставрацию и работу с наследием марки. Теперь сертифицированный Veyron пополнил коллекцию нового владельца. Имя покупателя не разглашается. Однако за рулем этого автомобиля на улицах Монако заметили гонщика "Формулы-1" Фернандо Алонсо. Он является двукратным чемпионом мира и давно известен своей коллекцией экзотических автомобилей.

Видео дня

Кузов Veyron не окрашивали — металл оставили открытым

Veyron Grand Sport Vitesse когда-то был самым быстрым серийным кабриолетом — в 2013 году он развил скорость 408,84 км/ч. Впоследствии Bugatti побила собственное достижение: родстер Mistral на базе Chiron в 2024 году разогнался до 453,91 км/ч. Всего было выпущено 450 экземпляров Veyron, а будущее компании теперь связано с Tourbillon и его двигателем V16.

Ранее сообщалось, что Hyundai отзывает 94 622 автомобиля Hyundai Genesis и Genesis G80 из-за риска возгорания электродвигателей регулировки сидений. Решение по ремонту пока разрабатывается, поэтому владельцам рекомендуется парковать автомобили под открытым небом, вдали от других машин и зданий.

Кроме того, Nissan представила Pathfinder Special Edition 2027 модельного года, приуроченную к 40-летию модели. Внедорожник получил бордово-черный салон в стиле оригинального Pathfinder 1987 года, дополнительное оснащение и увеличенную тяговую способность.