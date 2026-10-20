Дзеркальний кузов без каплі фарби: Bugatti повернула унікальний Veyron

Кузов родстера Veyron взагалі не фарбували – його поверхню відполірували до дзеркального блиску й залишили метал відкритим.

Bugatti повернула до первісного стану унікальний Veyron Grand Sport Vitesse, зроблений у одному екземплярі. Родстер із шасі 8.100 має кузов із відкритого полірованого алюмінію. та червоний шкіряний салон. Про це повідомляє Motor1.

Замість фарби головною рисою дизайну зробили саме метал. Дзеркальна поверхня підкреслює форми кузова, залишаючи алюміній відкритим. Щоб виготовити такий корпус, на завод у французькому Маотсхаймі, за даними компанії, доставляли алюмінієві блоки вагою до 20 тонн. Контрастом став салом зі шкіри кольору Carmine Red з відкритим карбоном і деталями ручної роботи.

Кузов Veyron не фарбували — метал залишили відкритим

Через понад десять років після створення автомобіль повернувся до Мольсхайма за програмою La Maison Pur Sang, яка охоплює сертифікацію, реставрацію та роботу зі спадщиною марки. Тепер сертифікований Veyron поповнив колекцію нового власника. Імʼя покупця не розкривають. Однак за кермом цього авто на вулицях Монако помітили пілота Формули-1 Фернандо Алонсо. Він є двократним чемпіоном світу і давно відомий колекцією екзотичних авто.

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Кузов Veyron не фарбували — метал залишили відкритим

Veyron Grand Sport Vitesse колись був найшвидшим серійним відкритим автомобілем — 2013 року він розвинув 408,84 км/год. Згодом Bugatti перебила власне досягнення: родстер Mistral на базі Chiron у 2024 році розігнався до 453,91 км/год. Усього випустили 450 Veyron, а майбутнє компанії тепер пов'язане з Tourbillon і його двигуном V16.

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