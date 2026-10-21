Ford Ranger готовит сюрприз, которого никто не ждал: пикап получит больший V6 и станет мощнее

Ford готовит для пикапа Ranger 2027 модельного года новый 3,0-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом вместо нынешнего 2,7-литрового агрегата. Об этом свидетельствует предвариальное руководство по заказу автомобиля.

Об этом сообщает издание Motor1.

В документе 3,0-литровый EcoBoost указан как новая опция, а 2,7-литровый V6 — как двигатель, который больше не будет предлагаться. Официальных характеристик нового агрегата компания Ford пока не обнародовала.

Ориентиром может стать Ford Bronco 2027 модельного года, у которого аналогичный 3,0-литровый V6 развивает 380 л.с. и 597 Нм крутящего момента. Ожидается, что Ranger получит близкие показатели. Для сравнения: двигатель Ranger Raptor 2026 года развивает 405 к.с. и 583 Нм.

Стандартным для комплектаций XL, XLT и Lariat останется 2,3-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 270 л.с. и крутящим моментом 420 Нм. Новый V6, как и предыдущий 2,7-литровый агрегат, будет предлагаться только с полным приводом.

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Ford Ranger Фото: Ford

Ford Ranger также получит и другие обновления. В комплектациях XLT и Lariat изменят оформление решетки радиатора, а для всей линейки подготовят новые варианты колесных дисков. В палитре цветов появится Neptune Blue вместо Velocity Blue, а Carbonized Gray уберут.

Базовая версия Ranger XL будет оснащена мультимедийным экраном с диагональю 12 дюймов вместо 10,1 дюйма. Двухзонный климат-контроль также станет стандартным оборудованием для этой комплектации.

Среди дополнительных опций появится пакет Bronze Graphics. Для версий Lariat и Raptor предложат новый пакет Luxury с атмосферной подсветкой салона, датчиками дождя, электрически складывающимися зеркалами, сиденьем водителя с памятью настроек и аудиосистемой B&O с 10 динамиками. Комплектация Lariat также получит подогрев рулевого колеса.

Ford Ranger Фото: Ford

Официальные цены на Ford Ranger 2027 года пока неизвестны. Для сравнения: базовая версия Ranger XL 2026 модельного года в США стоит от 35 445 долларов (около 1,6 млн грн) с учетом доставки. Ожидается, что после обновления цена немного вырастет.

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