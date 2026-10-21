Ford Ranger готує сюрприз, якого ніхто не чекав: пікап отримає більший V6 і стане потужнішим

Ford готує для пікапа Ranger 2027 модельного року новий 3,0-літровий двигун V6 із подвійним турбонаддувом замість нинішнього 2,7-літрового агрегата. Про це свідчить попередній посібник для замовлення автомобіля.

Про це пише видання Motor1.

У документі 3,0-літровий EcoBoost зазначений як нова опція, а 2,7-літровий V6 — як двигун, який більше не пропонуватимуть. Офіційних характеристик нового агрегата Ford поки не оприлюднила.

Орієнтиром може стати Ford Bronco 2027 модельного року, для якого аналогічний 3,0-літровий V6 розвиває 380 к.с. і 597 Нм крутного моменту. Очікується, що Ranger отримає близькі показники. Для порівняння, двигун Ranger Raptor 2026 року видає 405 к.с. і 583 Нм.

Стандартним для комплектацій XL, XLT і Lariat залишиться 2,3-літровий бензиновий двигун із турбонаддувом потужністю 270 к.с. і крутним моментом 420 Нм. Новий V6, як і попередній 2,7-літровий агрегат, пропонуватимуть лише з повним приводом.

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Ford Ranger Фото: Ford

Ford Ranger також отримає інші оновлення. У комплектаціях XLT і Lariat змінять оздоблення решітки радіатора, а для всієї лінійки підготують нові варіанти колісних дисків. У палітрі кольорів з'явиться Neptune Blue замість Velocity Blue, а Carbonized Gray приберуть.

Базовий Ranger XL обладнають мультимедійним екраном діагоналлю 12 дюймів замість 10,1 дюйма. Двозонний клімат-контроль також стане стандартним для цієї комплектації.

Серед додаткових опцій з'явиться пакет Bronze Graphics. Для версій Lariat і Raptor запропонують новий пакет Luxury з атмосферним підсвічуванням салону, датчиками дощу, електрично складаними дзеркалами, сидінням водія з пам'яттю налаштувань і аудіосистемою B&O з 10 динаміками. Комплектація Lariat також отримає підігрів керма.

Ford Ranger Фото: Ford

Офіційні ціни на Ford Ranger 2027 року поки невідомі. Для порівняння, базова версія Ranger XL 2026 модельного року в США коштує від 35 445 доларів (близько 1,6 млн грн) з урахуванням доставки. Очікується, що після оновлення ціна трохи зросте.

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