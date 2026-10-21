Кредит есть, скидок почти нет: BMW удивила условиями на новый электрокар i3
BMW предложила покупателям нового электроседана i3 50 xDrive кредитование под 4,99% годовых на срок до 72 месяцев. В то же время на эту модель пока не распространяются значительные скидки, а ее стартовая цена составляет около 61 500 долларов (примерно 2,77 млн грн).
Об этом сообщает издание Motor1.
Предложение действует до 2 ноября 2026 года. По данным CarsDirect, ставка 4,99 % предусмотрена для кредита сроком на 60 месяцев, а в официальном калькуляторе платежей BMW такая же ставка доступна и для шестилетнего кредитования.
На старте продаж производитель не предлагает общей денежной скидки на новый i3. Покупатели могут получить лишь бонус в размере 500 долларов (около 22,5 тыс. грн), если у них есть счет в BMW Financial Services или они владели автомобилем BMW в течение последних 12 месяцев. Сдавать предыдущий автомобиль в обмен не требуется.
Для сравнения: на электрический седан BMW i4 2026 модельного года действует кредитная ставка 3,99%, а дополнительные скидки при покупке могут достигать 4750 долларов (примерно 214 тыс. грн). Отдельные предложения по лизингу предусматривают скидки до 3750 долларов (около 169 тыс. грн).
Отличаются и условия аренды. По предварительным оценкам CarsDirect, ежемесячный лизинговый платеж за новый i3 может составить около 700–800 долларов (примерно 31,6–36,1 тыс. грн) для клиентов с высокой кредитоспособностью. Для сравнения: аналогичные предложения по i4 оцениваются примерно в 500–600 долларов в месяц (22,5–27 тыс. грн).
Среди конкурентов новинки — Tesla Model 3 Performance 2027 года, стартовая цена которой составляет чуть более 50 тысяч долларов (от 2,25 млн грн) без учета доставки и дополнительного оборудования. Это делает электромобиль Tesla дешевле нового BMW даже без учета возможных специальных кредитных предложений.
Производство новой модели i3 на платформе Neue Klasse начнётся на заводе BMW в Мюнхене во второй половине 2026 года и продолжится в 2027-м. В то же время компания пока не назвала точный месяц начала поставок модели в США. В будущем условия финансирования могут измениться, в частности после появления других версий автомобиля.
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