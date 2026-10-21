Кредит є, знижок майже немає: BMW здивувала умовами на новий електрокар i3

BMW запропонувала покупцям нового електричного седана i3 50 xDrive кредитування під 4,99% річних на строк до 72 місяців. Водночас модель поки не має значних знижок, а її стартова ціна становить близько 61 500 доларів (приблизно 2,77 млн грн).

Про це пише видання Motor1.

Пропозиція діє до 2 листопада 2026 року. За даними CarsDirect, ставка 4,99% передбачена для кредиту на 60 місяців, а в офіційному калькуляторі платежів BMW доступний такий самий відсоток і для шестирічного кредитування.

BMW i3 50 xDrive 2027 Фото: BMW

На старті продажів виробник не пропонує загальної грошової знижки на новий i3. Покупці можуть отримати лише бонус у розмірі 500 доларів (близько 22,5 тис. грн), якщо мають рахунок у BMW Financial Services або володіли автомобілем BMW протягом останніх 12 місяців. Здавати попереднє авто в обмін не потрібно.

Для порівняння, на електричний седан BMW i4 2026 модельного року діє кредитна ставка 3,99%, а додаткові знижки під час купівлі можуть сягати 4750 доларів (приблизно 214 тис. грн). Окремі пропозиції для лізингу передбачають знижки до 3750 доларів (близько 169 тис. грн).

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BMW i3 50 xDrive 2027 Фото: BMW

Відрізняються й умови оренди. За попередніми оцінками CarsDirect, щомісячний лізинговий платіж за новий i3 може становити близько 700–800 доларів (приблизно 31,6–36,1 тис. грн) для клієнтів із високою кредитоспроможністю. Для порівняння, аналогічні пропозиції на i4 оцінюють приблизно у 500–600 доларів на місяць (22,5–27 тис. грн).

Серед конкурентів новинки — Tesla Model 3 Performance 2027 року, початкова ціна якої становить трохи більше ніж 50 тисяч доларів (від 2,25 млн грн) без урахування доставки та додаткового обладнання. Це робить електромобіль Tesla дешевшим за новий BMW ще до врахування можливих спеціальних кредитних пропозицій.

BMW i3 50 xDrive 2027 Фото: BMW

Виробництво нового i3 на платформі Neue Klasse розгортають на заводі BMW у Мюнхені в другій половині 2026 року та продовжать у 2027-му. Водночас компанія поки не назвала точного місяця початку постачань моделі до США. У майбутньому умови фінансування можуть змінитися, зокрема після появи інших версій автомобіля.

BMW i3 50 xDrive 2027 Фото: BMW

Раніше ми писали, що BMW представила восьме покоління седана 3 Series.

Крім того, автовиробник оновив BMW X3 M50 xDrive. Кросовер отримав більше потужності та новий пакет оформлення Black Package.