Honda готовит два новых внедорожника: зарегистрированные названия раскрыли неожиданный план Acura

Honda подала заявки на регистрацию четырёх торговых марок — TDX, LDX, Type-Trail и Type T. Они могут быть связаны с новыми внедорожниками Acura, которые компания планирует выпустить в 2028 году.

Об этом пишет издание Jalopnik.

16 октября компания Honda Motor подала в Ведомство по патентам и товарным знакам США заявки на регистрацию четырёх названий для автомобилей и их конструктивных компонентов. Это произошло через несколько дней после того, как Acura объявила о разработке нескольких новых моделей.

Названия TDX и LDX вписываются в нынешнюю систему обозначений внедорожников Acura, в которую входят ADX, RDX и MDX. По предположению авторов Jalopnik, TDX может стать названием нового внедорожника для бездорожья, а LDX — самой большой модели бренда.

Будущий TDX, вероятно, будет иметь много общего с Honda Passport и будет ориентирован на приключения и поездки по сложным маршрутам. LDX, в свою очередь, может получить три ряда сидений и вмещать до восьми пассажиров. Такой внедорожник занимал бы более высокую позицию в модельном ряду, чем MDX, и стал бы самым большим автомобилем Acura.

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Обе модели должны дебютировать в 2028 году. Внедорожник для бездорожья компания планирует представить в первой половине года.

Также на 2028 год запланирован выпуск следующего поколения компактного кроссовера RDX. Он, наконец, должен получить гибридную систему Honda с двумя электродвигателями. Кроме того, компания подтвердила разработку новой гибридной силовой установки с двигателем V6 для автомобилей D-сегмента.

Для чего могут понадобиться Type-Trail и Type T

Две другие торговые марки — Type-Trail и Type T — могут обозначать версии автомобилей с улучшенными внедорожными характеристиками. В настоящее время Acura использует индекс Type S для моделей с повышенной производительностью, поэтому появление отдельного обозначения для автомобилей, приспособленных к бездорожью, представляется вполне возможным.

В то же время назначение новых названий пока остается неизвестным. Type T может использоваться для моделей Acura, а Type-Trail — для автомобилей Honda. Последняя уже применяет название TrailSport для версий CR-V, Passport, Pilot и Ridgeline, обладающих определенными внедорожными особенностями.

Не исключено, что Type-Trail станет обозначением модификаций, лучше подготовленных к бездорожью. Однако Honda пока не раскрыла назначение зарегистрированных названий, поэтому эти варианты остаются предположениями.

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