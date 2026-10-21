Honda готує два нові позашляховики: зареєстровані назви розкрили несподіваний план Acura

Honda подала заявки на реєстрацію чотирьох торговельних марок — TDX, LDX, Type-Trail і Type T. Вони можуть бути пов’язані з новими позашляховиками Acura, які компанія планує випустити у 2028 році.

Про це пише видання Jalopnik.

16 жовтня Honda Motor подала до Відомства з патентів і товарних знаків США заявки на реєстрацію чотирьох назв для автомобілів та їхніх конструктивних компонентів. Це сталося через кілька днів після того, як Acura оголосила про розробку кількох нових моделей.

Назви TDX і LDX вписуються в нинішню систему позначень позашляховиків Acura, до якої входять ADX, RDX і MDX. За припущенням авторів Jalopnik, TDX може стати назвою нового позашляховика для бездоріжжя, а LDX — найбільшої моделі бренду.

Майбутній TDX, імовірно, матиме багато спільного з Honda Passport і буде орієнтований на пригоди та поїздки складними маршрутами. LDX, своєю чергою, може отримати три ряди сидінь і вміщувати до восьми пасажирів. Такий позашляховик розташовувався б вище за MDX і став би найбільшим автомобілем Acura.

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Обидві моделі мають дебютувати у 2028 році. Позашляховик для бездоріжжя компанія планує представити в першій половині року.

Також на 2028 рік заплановано наступне покоління компактного кросовера RDX. Він нарешті має отримати гібридну систему Honda з двома електромоторами. Крім того, компанія підтвердила розробку нової гібридної силової установки з двигуном V6 для автомобілів D-сегмента.

Для чого можуть знадобитися Type-Trail і Type T

Дві інші торговельні марки — Type-Trail і Type T — можуть позначати версії автомобілів із поліпшеними позашляховими характеристиками. Зараз Acura використовує індекс Type S для моделей із підвищеною продуктивністю, тому поява окремого позначення для автомобілів, пристосованих до бездоріжжя, виглядає можливою.

Водночас призначення нових назв залишається невідомим. Type T може використовуватися для моделей Acura, тоді як Type-Trail — для автомобілів Honda. Остання вже застосовує назву TrailSport для версій CR-V, Passport, Pilot і Ridgeline, які мають певні позашляхові особливості.

Не виключено, що Type-Trail стане позначенням більш підготовлених до бездоріжжя модифікацій. Однак Honda поки не розкрила призначення зареєстрованих назв, тому ці варіанти залишаються припущеннями.

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