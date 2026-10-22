Авто для тех, кто перерос яркий дизайн: Hyundai представила Elantra N Monochrome

Hyundai представила Elantra N Monochrome — новую версию спортивного седана с менее ярким дизайном, чёрными кованными дисками и отделкой салона алькантарой. Сначала модель будет продаваться в Южной Корее, Канаде и Австралии.

Об этом пишет издание Jalopnik.

Главное отличие Elantra N Monochrome от стандартной версии — отсутствие красных декоративных элементов, подчеркивающих спортивный характер автомобиля. Вместо этого седан приобрел более сдержанный облик, рассчитанный на покупателей, которым не по душе слишком яркий дизайн.

Автомобиль оснастили чёрными кованными колёсными дисками. Hyundai также изменила дизайн передней и задней частей кузова, боковых юбок и тормозных суппортов. Для модели предусмотрены два цвета кузова: Abyss Black Pearl и Performance Blue, хотя доступность оттенков будет зависеть от конкретного рынка.

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Hyundai Elantra N Monochrome Фото: Hyundai

За дополнительную плату можно заказать пакет Upper Trim с задним спойлером и корпусами зеркал из углеродного волокна. В салоне появилась отделка из алькантары, в частности рулевое колесо с обивкой из этого материала. Кнопки на руле выполнены в чёрном цвете вместо синего оформления стандартной версии.

Судя по опубликованным Hyundai фотографиям, Elantra N Monochrome будет предлагаться как с механической коробкой передач, так и с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Hyundai Elantra N Monochrome Фото: Hyundai

Сначала новинка появится на внутреннем рынке Южной Кореи в конце октября 2026 года. Цены пока не объявлены. В США специальная версия на старте продаж будет недоступна, однако Hyundai заявила о планах расширить географию продаж на другие рынки. Поэтому появление модели в Соединенных Штатах в будущем не исключено.

Elantra N Monochrome дебютировала в конце жизненного цикла нынешнего поколения седана. Hyundai уже представила следующее поколение Elantra, а закамуфлированные прототипы будущей спортивной версии N были замечены во время испытаний.

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