Авто для тих, хто переріс яскравий дизайн: Hyundai представила Elantra N Monochrome

Hyundai представила Elantra N Monochrome — нову версію спортивного седана з менш яскравим оформленням, чорними кованими дисками та оздобленням салону алькантарою. Спочатку модель продаватимуть у Південній Кореї, Канаді та Австралії.

Про це пише видання Jalopnik.

Головна відмінність Elantra N Monochrome від стандартної версії — відсутність червоних декоративних елементів, які підкреслюють спортивний характер автомобіля. Натомість седан отримав стриманіший вигляд, розрахований на покупців, яким не до вподоби надто яскравий дизайн.

Автомобіль оснастили чорними кованими колісними дисками. Hyundai також змінила оформлення передньої та задньої частин кузова, бічних спідниць і гальмівних супортів. Для моделі передбачили два кольори кузова: Abyss Black Pearl і Performance Blue, хоча доступність відтінків залежатиме від конкретного ринку.

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Hyundai Elantra N Monochrome Фото: Hyundai

За додаткову плату можна замовити пакет Upper Trim із заднім спойлером і корпусами дзеркал із вуглецевого волокна. У салоні з'явилося оздоблення алькантарою, зокрема кермо з оббивкою з цього матеріалу. Кнопки на кермі виконані в чорному кольорі замість синього оформлення стандартної версії.

Судячи з оприлюднених Hyundai фотографій, Elantra N Monochrome пропонуватимуть як із механічною коробкою передач, так і з автоматичною трансмісією з подвійним зчепленням.

Hyundai Elantra N Monochrome Фото: Hyundai

Спочатку новинка з'явиться на домашньому ринку Південної Кореї наприкінці жовтня 2026 року. Ціни поки не оголосили. У США спеціальна версія на старті продажів не буде доступна, однак Hyundai заявила про плани розширити географію продажів на інші ринки. Тому поява моделі в Сполучених Штатах у майбутньому не виключена.

Elantra N Monochrome дебютувала наприкінці життєвого циклу нинішнього покоління седана. Hyundai вже представила наступну генерацію Elantra, а замасковані прототипи майбутньої спортивної версії N помітили під час випробувань.

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