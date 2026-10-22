Дефект в популярных пикапах: Ford отзывает более 102 тысяч авто из-за неисправного спидометра

Ford отзывает 102 159 пикапов F-Series 2025–2026 модельных годов из-за неисправности модуля приборной панели, которая может приводить к неверным показаниям спидометра и тахометра. Владельцев начнут уведомлять об отзыве 26 октября.

Об этом сообщает издание Motor1.

Кампания охватывает отдельные экземпляры Ford F-250, F-350, F-450, F-550 и F-600 Super Duty 2025 и 2026 модельных годов, а также F-150 и F-750 Super Duty 2026 года. Проблема была обнаружена не во всех автомобилях этих моделей, а только в тех, которые были оснащены приборными панелями из определенной партии поставщика.

По данным Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA), основная часть отзыва приходится на тяжелые пикапы Super Duty и F-600 — 91 588 автомобилей. Еще 10 570 случаев касаются F-150 2026 модельного года.

Причиной неисправности стал модуль, передающий данные для аналоговых стрелок спидометра и тахометра. Из-за его сбоя стрелки могут замирать, хаотично двигаться или показывать неверную скорость движения и обороты двигателя.

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2026 Ford F-250 XLT, Lariat и Platinum Plus Фото: Ford

Неисправный спидометр затрудняет контроль скорости и может привести к непреднамеренному превышению допустимого предела. Проблемы с тахометром, в свою очередь, могут помешать водителю вовремя заметить, что двигатель работает вне нормального диапазона.

Ford не сообщала об авариях или травмах, связанных с этим дефектом. Для устранения неисправности дилеры будут заменять соответствующие модули приборной панели. Удаленное обновление программного обеспечения не поможет, поскольку проблема связана с оборудованием.

Запасные части должны поступить к дилерам в период с 7 по 11 декабря. Ремонт будет бесплатным. Владельцы могут проверить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, по VIN-коду на сайте Ford или в базе NHTSA, используя номер кампании 26V653.

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