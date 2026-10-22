Дефект у популярних пікапах: Ford відкликає понад 102 тисячі авто через несправний спідометр

Ford відкликає 102 159 пікапів F-Series 2025–2026 модельних років через несправність модуля приладової панелі, яка може призводити до неправильних показників спідометра й тахометра. Власників почнуть повідомляти про відкликання 26 жовтня.

Про це пише видання Motor1.

Кампанія охоплює окремі екземпляри Ford F-250, F-350, F-450, F-550 і F-600 Super Duty 2025 та 2026 модельних років, а також F-150 і F-750 Super Duty 2026 року. Проблему виявили не в усіх авто цих моделей, а лише в тих, які отримали приладові панелі з певної партії постачальника.

За даними Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), основна частина відкликання припадає на важкі пікапи Super Duty та F-600 — 91 588 авто. Ще 10 570 випадків стосуються F-150 2026 модельного року.

Причиною несправності став модуль, який передає дані для аналогових стрілок спідометра й тахометра. Через його збій стрілки можуть завмирати, хаотично рухатися або показувати неправильну швидкість руху й оберти двигуна.

Видео дня

2026 Ford F-250 XLT, Lariat and Platinum Plus Фото: Ford

Несправний спідометр ускладнює контроль швидкості та може призвести до ненавмисного перевищення дозволеного ліміту. Проблеми з тахометром, своєю чергою, можуть завадити водієві вчасно помітити роботу двигуна поза нормальним діапазоном.

Ford не повідомляла про аварії чи травми, пов'язані з цим дефектом. Для усунення несправності дилери замінюватимуть відповідні модулі приладової панелі. Оновлення програмного забезпечення дистанційно не допоможе, оскільки проблема пов'язана з обладнанням.

Запасні деталі мають надійти до дилерів у період із 7 до 11 грудня. Ремонт буде безкоштовним. Власники можуть перевірити, чи підпадає їхнє авто під відкликання, за VIN-кодом на сайті Ford або в базі NHTSA, використовуючи номер кампанії 26V653.

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