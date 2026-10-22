Авто премиум-класса, которые не разорят владельца: эти 3 модели удивят расходами на обслуживание

Некоторые автомобили премиум-класса обходятся дешевле в обслуживании, чем принято считать. Автомобильный эксперт назвал Lexus ES350, BMW 3 Series и Mercedes-Benz E350 моделями, расходы на содержание которых можно контролировать при условии регулярного ухода.

Об этом пишет издание GOBankingRates.

По данным Kelley Blue Book, в 2025 году средняя стоимость нового автомобиля в США превышала 50 000 долларов. К цене покупки добавляются расходы на топливо, страхование, техническое обслуживание и амортизацию. В то же время надёжность автомобиля может существенно снизить общие расходы.

Lexus ES350 — около 20,5 тыс. грн на техническое обслуживание ежегодно

Стартовая цена седана составляет 43 435 долларов (примерно 1,9 млн грн). По оценке Алана Гелфанда, владельца сервисного центра German Car Depot во Флориде, автомобиль не требует сложного обслуживания в течение всего срока эксплуатации.

Lexus ES350 Фото: Lexus

По данным RepairPal, средние годовые расходы на техническое обслуживание Lexus ES350 составляют около 468 долларов (примерно 20,5 тыс. грн).

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BMW 3 Series — расходы зависят от состояния автомобиля

Стоимость модели начинается от 44 500 долларов (около 1,95 млн грн). Эксперт отмечает, что состояние автомобиля и история его обслуживания имеют решающее значение для будущих расходов.

BMW 3-й серии Фото: BMW

Запущенные автомобили могут потребовать дорогостоящего ремонта, тогда как ухоженные экземпляры могут оказаться более доступными в содержании, чем ожидают покупатели. По данным RepairPal, средние ежегодные расходы на обслуживание BMW 3 Series составляют примерно 748 долларов (около 32,8 тыс. грн).

Mercedes-Benz E350 — регулярное техническое обслуживание помогает сэкономить

Стартовая цена седана составляет 63 900 долларов (примерно 2,8 млн грн). По словам Гельфанда, эта модель может быть относительно недорогой в обслуживании, если своевременно проводить плановые работы и устранять неисправности на ранних этапах.

По его оценке, силовые агрегаты E-Class разработаны с учетом длительной эксплуатации. RepairPal оценивает средние годовые расходы на техническое обслуживание Mercedes-Benz E350 примерно в 788 долларов (около 34,6 тыс. грн).

Mercedes-Benz E350 Фото: Mercedes-Benz

Эксперт отмечает, что репутация премиальных брендов как дорогих в обслуживании не всегда соответствует фактическим расходам. В то же время приведенные суммы являются средними оценками, а реальные расходы зависят от технического состояния конкретного автомобиля и соблюдения графика технического обслуживания.

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