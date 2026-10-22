Авто преміум класу, які не розорять власника: ці 3 моделі здивують витратами на обслуговування

Деякі преміальні авто обходяться дешевше в обслуговуванні, ніж прийнято вважати. Автомобільний експерт назвав Lexus ES350, BMW 3 Series і Mercedes-Benz E350 моделями, витрати на утримання яких можна контролювати за умови регулярного догляду.

Про це пише видання GOBankingRates.

За даними Kelley Blue Book, у 2025 році середня вартість нового авто у США перевищувала 50 000 доларів. До ціни купівлі додаються витрати на пальне, страхування, технічне обслуговування та знецінення. Водночас надійність автомобіля може суттєво зменшити загальні витрати.

Lexus ES350 — близько 20,5 тис. грн на обслуговування щороку

Початкова ціна седана становить 43 435 доларів (приблизно 1,9 млн грн). За оцінкою Алана Гелфанда, власника сервісного центру German Car Depot у Флориді, автомобіль не потребує складного обслуговування протягом усього терміну експлуатації.

Lexus ES350 Фото: Lexus

За даними RepairPal, середні щорічні витрати на технічне обслуговування Lexus ES350 становлять близько 468 доларів (приблизно 20,5 тис. грн).

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BMW 3 Series — витрати залежать від стану авто

Вартість моделі починається від 44 500 доларів (близько 1,95 млн грн). Експерт зазначає, що стан автомобіля та історія його обслуговування мають вирішальне значення для майбутніх витрат.

BMW 3 Series Фото: BMW

Занедбані авто можуть потребувати дорогого ремонту, тоді як належно доглянуті екземпляри здатні виявитися доступнішими в утриманні, ніж очікують покупці. За даними RepairPal, середні щорічні витрати на обслуговування BMW 3 Series становлять приблизно 748 доларів (близько 32,8 тис. грн).

Mercedes-Benz E350 — регулярне обслуговування допомагає заощадити

Початкова ціна седана становить 63 900 доларів (приблизно 2,8 млн грн). За словами Гелфанда, ця модель може бути відносно доступною в обслуговуванні, якщо вчасно проводити планові роботи та усувати несправності на ранніх етапах.

Силові агрегати E-Class, за його оцінкою, розроблені з урахуванням тривалої експлуатації. RepairPal оцінює середні щорічні витрати на технічне обслуговування Mercedes-Benz E350 приблизно у 788 доларів (близько 34,6 тис. грн).

Mercedes-Benz E350 Фото: Mercedes-Benz

Експерт наголошує, що репутація преміальних брендів як дорогих в обслуговуванні не завжди відповідає фактичним витратам. Водночас наведені суми є середніми оцінками, а реальні витрати залежать від технічного стану конкретного авто та дотримання графіка обслуговування.

Раніше експерти визначили чотири моделі авто 2026 року, які вирізняються надійністю та, за оцінками фахівців, можуть прослужити понад десять років.

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